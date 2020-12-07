Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağında da çalıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında insan ve araç yoğunluğunun azalmasıyla birlikte cadde, refüj ve kaldırımlarda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Refüjlerdeki bitkiler budandı, caddeler temizlendi, yol ve asfalt çalışmaları sürdürüldü, bozulan yol ve kaldırımlar onarıldı. Belediye otobüsleri, ekmek fabrikası, zabıta ve itfaiye personeli görev başındaydı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda sahada etkin bir çalışma yürüttü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler cadde, refüj ve kaldırımlarda üç koldan çalışma yürüttü.

Refüjdeki bitkiler budandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı budama ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle insan ve araç yoğunluğunun azalmasını avantaja dönüştürerek kentin işlek caddelerinde kapsamlı budama çalışması yürüttü. Refüjlerde yoğun olarak bulunan zakkum ve palmiyeleri budayan ekipler, budama sonrası oluşan kalıntıları da iş makineleri aracılığıyla ortadan kaldırdı. Ekipler daha sonra refüjlerde yer alan atıkları ve kalıntıları caddelere süpürdü.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de budama yapılan bölgelerde eş zamanlı olarak çalışma yürüttü. Caddelere süpürülen atıkları büyük vakumlu araçlarla ortadan kaldıran ekipler, caddeleri bir uçtan diğer uca temizledi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri 400 kişi ile çalıştı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ise kentin farklı birçok noktasında kapsamlı çalışma yürüttü. Özellikle kalabalık noktalarda insan yoğunluğunun azalmasıyla birlikte toplam 400 kişilik ekiple yol yapım, bakım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam etti. Kaldırımlarda oluşan bozulmalar ve hasarlar onarıldı, vatandaşlara sorun oluşturabilecek unsurlar giderildi.

Turgut Özal Bulvarında asfalt ve kaldırım, Gaziosmanpaşa Caddesinde sıcak asfalt kaplama ve baca ızgarası yükseltme, Kuvayi Milliye Caddesinde kaldırım, İsmet İnönü Bulvarı ile Çiftçiler Caddesinde zemin iyileştirme ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları yapan ekipler, Forum Katlı Kavşağında da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, 34. Cadde, Akdeniz ilçesi Karacailyas Milli Egemenlik Caddesi Manolya Sokak ile Soğuksu Caddesinde, Toroslar ilçesi Kızılseki Caddesi Eminlik Deresinde de çalışmalarına devam etti. 17. Caddede yeni yol açma çalışmaları yapan ekipler, 141. Caddede kaldırım imalatı sürdürdü.

Tarsus’ta da Zafer Caddesi, Tataristan Caddesi, Altaylılar Mahallesi ile Adile Hala Caddesinde reglaj, pmt serimi, kaldırım ve altyapı çalışmaları yürütüldü.

“Bitkilerin ihtiyacı doğrultusunda ileriye yönelik budamalar yapıyoruz”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli budama saha sorumlusu ve orman mühendisi Zeliha Mecit, can ve mal güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti. Budama çalışmalarıyla trafik işaret ve ışıklarını daha görünür hale getirdiklerini vurgulayan Mecit, “Bunun dışında zaten bitkilerin ihtiyaçlarına yönelik budamalarımız var. Kış dönemindeyiz. Budamayla ilgili çalışmalarımız oldukça yoğun devam ediyor. Bu dönemde de özellikle bitkilerin ihtiyacı doğrultusunda ileriye yönelik budamalar yapıyoruz” dedi.

“Pazartesi günü insanlar caddeyi temizlenmiş, bitkileri budanmış görecekler”

Sokağa çıkma yasağı uygulamasını avantaja dönüştürdüklerini ve çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Mecit, “Şu anda herkes şehirden elini eteğini çekti, dolayısıyla bizim için de bir fırsat oluştu ve caddelerde daha yoğun çalışma yürütüyoruz. Pazartesi günü insanlar sokağa indiğinde caddenin tamamen temizlenmiş, bitkilerin tamamen budanmış olduğunu görecekler. Daha rahat, daha temiz bir görüntü onları mutlu edecek” diye konuştu.

“Mersin’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye çalışıyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli temizlik şefi Danyal Güngör ise kent merkezinde 138 personelle çalışma yürüttüklerini belirterek, “Park ve Bahçeler mevsimsel budama yapıyor. Kalan atıkların detaylı temizlenmesi için oraya ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Refüjdeki kalıntılar tamamen yola indiriliyor. Büyük vakumlu yol süpürme araçlarımızla detaylı temizliği yapıyoruz. Mersin’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. 15 metre ve üzeri cadde, bulvar ve sokaklarda da rutin olarak temizlik çalışması yürütüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, belediye otobüsleri, zabıta ve itfaiye ekipleri gibi birçok birim ve personeliyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde çalışmalarını sürdürdü. Belediye otobüsleri, görevli kamu ve özel sektör çalışanlarının ulaşımını kesintisiz sağladı.