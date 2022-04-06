Büyükşehir Belediyesi, çocukları Hacivat ve Karagöz ile buluşturuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında “Karagöz Hayal Oyunu” geleneğini kentin dezavantajlı mahallelerinde yaşatıyor. Hayali Tevfik Dinç’in ilk gösterisini merkez Toroslar ilçesi Musalı Mahallesinde yaptığı ‘Atlı Karınca’ oyununu, Ramazan sonuna kadar 5 binin üzerinde çocuğun seyretmesi hedefleniyor.

Ramazan ayının gelenekleri arasında yer alan Karagöz Hayal Oyununu bu sene kentin dezavantajlı mahallelerindeki çocuklarla buluşturmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, ilk gösteriyi Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulunda gerçekleştirdi. ‘Atlı Karınca’ adlı oyunu seyreden minikler kahkahalara boğulurken, yıllardır süregelen bir geleneği de Mersin’in merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki mahallelerinde seyretme olanağı buldu.

“5 binin üzerinde öğrenciye tanıtma hedefi içerisindeyiz”

Mersin civarında Karagöz sanatını yaşattığını belirten Hayali Tevfik Dinç, Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde çocukların ücretsiz bir şekilde oyunu seyretme imkanı bulduğunu belirterek, “Bu çerçevede bugün ilk gösterimizi Musalı’da yaptık. Öğleden sonra bir seansımız daha olacak. Ramazan’ın sonuna kadar 5 binin üzerinde öğrenciye Karagöz sanatımızı tanıtma hedefi içerisindeyiz. Karagöz sanatını önce çocukların bilmesi gerekiyor. Karagöz yanlış tanınan, çok bilinmeyen ama geleneksel olan bir sanat dalımız. Geleneksel bir şeyin yanlış tanınması da çok ilginçtir. Çocuk oyunu değildir ama biz yıllardan beri çocuk oyunu formatına getirdik” dedi.

“Nareke düdüğüyle oyunun başlaması temel bir kuraldır”

Nareke adlı düdüğün çalınmasıyla gösterinin başladığını kaydeden Dinç, “Nareke düdüğünün sesiyle oyunun başlaması temel bir kuraldır. Oyun öncesi biz bunu çocuklara anlatıyoruz, çünkü ilk defa bir anda böyle bir şeyle karşılaşabilecek çocuklar için korkunç da olabiliyor. Önce olayın ne olduğunu, düdüğün nasıl öttüğünü, onunla beraber göstermeliğin nasıl kaldırıldığını anlatıyoruz. Çocuklar eğlenceli bir şekilde dinleyerek o mistik yapının ürkmesinden uzaklaşıyorlar” diye konuştu.

“Okulumuza geldikleri için çok mutlu oldum”

İlkokul birinci sınıfa giden çocuklar gösteriyi kahkahalar içerisinde seyretti. Çocuklardan Erva Baş, “Karagöz ve Hacivat izledim. Gölge oyunu oynadılar. Okulumuza geldikleri için çok mutlu oldum. Bir kez izlemiştim ama bu daha da güzeldi” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Miray Ezgi Demir de “Çok komikti. Komik olmak için kavga ediyorlar. İlk kez izlemiyorum. Çok eskilerden televizyona da çıkıyordu” dedi.