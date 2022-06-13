Büyükşehir Belediyesi, Çeşmeli sahil kesimindeki yolları yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesinin sahil kesiminde bulunan yollarda yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yazlıkçıların yoğun olduğu sahil kesimindeki cadde ve sokakları içeren 12 kilometrelik yolda yapılan iyileştirme çalışmaları büyük oranda tamamlanarak, yollar vatandaşların kullanımına açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Mersin’i sorunsuz ve konforlu yol ağına kavuşturmak için bir yandan asfalt çalışması yürütürken bir yandan da yol iyileştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, kentin dört bir tarafında yenileme planına aldıkları bölgelerde yol çalışmaları yürütürken, özellikle bozuk zemin nedeniyle ulaşımda sorun oluşturan yollarda çalışma gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi sahil kesiminde altyapı faaliyetinin tamamlanmasının ardından deforme olan yolların ulaşımda sorun oluşturmaması için çalışma gerçekleştirildi.

MESKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yol için harekete geçen ekipler, 15 kamyon, 1 greyder, 1 beko, 2 silindir, 1 cat, 1 freze ve 2 finişerle 12 kilometre uzunluğundaki yolda yapım, bakım ve onarım çalışması yaptı. Yazlıkçıların ve bölge sakinlerinin en çok kullandığı yollar kısa süre içerisinde kullanıma açıldı.

Çalışmalar çerçevesinde, Sahil Caddesi, Plaj Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve 4. Sokakta sıcak asfalt serim çalışmaları ekipler tarafından tamamlanırken, Tekirağacı ve Milağzı caddeleri ile programa alınan sokaklarda bakım ve onarım faaliyetleri plan ve program çerçevesinde devam edecek. Bunun yanı sıra ekipler tarafından Acıgöl Caddesinde bin 300 metre uzunluğundaki yolda çift kat sathi kaplama asfalt çalışması da tamamlandı. Kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yenilenmesinin ardından tamamlanan yol çalışmaları da bölge sakinlerinin yüzünü güldürdü.

“Çalışmalarımız aynı tempoda, aynı hızla devam edecek”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Çeşmeli’nin hem yerli halkın hem de yazlıkçıların yoğun olarak yaşadığı bölge olduğunu belirterek, bölgede 7 yıl önce yapılan kanalizasyon şebekesinin iyi olmaması nedeniyle çok büyük sorunlar yaşandığını anımsattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde söz konusu şebekenin ihale edildiğini ve yeniden yapıldığını ifade eden Uzunbağ, “Hem eski şebeke ortadan kaldırıldı hem de içme suyu şebekesi olmayan yere temiz ve kaliteli su ulaştırmak için içme suyu tesisatı yer altına döşendi. Eskiden çok kötü olan yol asfaltlanarak yeni ve kullanılabilir hale geldi. Şimdi Çeşmeli’de sahile giden caddeler ‘konforu düzgün’ diye tabir ettiğimiz yollar sınıfına girdi. Bölge halkının memnuniyetini görüyoruz. Onlar memnun oldukça biz mutlu oluyoruz. Çalışmalarımız aynı tempoda, aynı hızla devam edecek” dedi.

“Çamaşırları astığımız zaman tozdan bir daha yıkamak zorunda kalıyorduk”

Bölge sakinlerinden Ayşe Nazik ise daha öncesinde yapılan çalışmaların hep yarım kaldığını kaydederek, “Her yer toz içerisindeydi, arabalar geçemezdi. Uzunca bir süre sıkıntı çektik. Uzak yollardan dolanarak sitemize girebiliyorduk ya da pazara, çarşıya alışverişe gidebiliyorduk ama şimdi yol yapıldıktan sonra rahatladık. Güzel ve temiz oldu. Toz toprak çoktu. Çamaşır asamıyorduk. Astığımız zaman tozdan bir daha yıkamak zorunda kalıyorduk. En sonunda yapıldı, rahatladık” diye konuştu.

Fatma Beller de yolların önceden çok kötü olduğunu anlatarak, “Arabalarımız arızalanıyordu, yollar kırık dökük, toz topraktı. Şu an mutluyuz. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Önceki halini anlatmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.