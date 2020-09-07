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Büyükşehir Belediyesi, bin 100 çiftçiye sarı yapışkan tuzak dağıtıyor

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAZANLI VE ANADALIOĞLU MAHALLELERİNDE SEBZE ÜRETİCİLİĞİ YAPAN BİN 100 ÇİFTÇİYE, SEBZELERİN BEYAZ SİNEK VE SERA BEYAZ SİNEĞİ ZARARLISINDAN KORUNMASINI SAĞLAYAN BİYOTEKNİK MÜCADELE ARAÇLARINDAN BİRİ OLAN SARI YAPIŞKAN TUZAK DAĞITIYOR.

MERSİN 07.09.2020, 11:26
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Büyükşehir Belediyesi, bin 100 çiftçiye sarı yapışkan tuzak dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kazanlı ve Anadalıoğlu mahallelerinde sebze üreticiliği yapan bin 100 çiftçiye, sebzelerin beyaz sinek ve sera beyaz sineği zararlısından korunmasını sağlayan biyoteknik mücadele araçlarından biri olan sarı yapışkan tuzak dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla sebze üreticilerinin zararlılara karşı aşırı kimyasal ilaç kullanması yerine biyoteknik mücadele yöntemlerini de kullanmasını sağlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime destek projelerine devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım alanlarında zararlılara karşı biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması projesinde ilk adımlar merkez Akdeniz ilçesinde atıldı ve örtüaltı sebze üreticilerine beyaz sinek ve sera beyaz sineği zararlısına karşı sarı yapışkan tuzak dağıtımına başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürüten projenin amacı, ‘aşırı kimyasal uygulamaların önüne geçerek kimyasal mücadeleyi devam ettirmek, biyoteknik mücadeleyi yaygınlaştırmak, tarladan sofraya güvenilir kaliteli ürün elde etmesini sağlamak ve üreticilerin iş gücünü, girdi maliyetlerini düşürmek’ olarak açıklandı.

Proje kapsamında Kazanlı Mahallesinde 530, Adanalıoğlu Mahallesinde 570 olmak üzere toplam bin 100 üreticiye yüzde 100 hibeli sarı yapışkan tuzak dağıtımı yapılacak. Her üretici için 2 dekarlık alanda kullanılmak üzere bir top sarı yapışkan tuzak verilecek. Böylece beyaz sinek ve sera beyaz sineği zararlılarına karşı toplamda 2 bin 200 dekarlık alanda etkin mücadele sağlanmış olacak.

“İlk kez böyle bir destek alıyoruz”

Kazanlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Deli, bölgedeki üreticileri hem zararlıların etkisinden hem de ilaç maliyetinden kurtaracak çalışma için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti. Deli, “Tarım ilaçlarının fiyatlandırılması ve dışarıdan ithal edilmesi ile alakalı vatandaşlarımız çok sıkıntı yaşıyorlar. Konu ile alakalı çoğu zaman zirai ilaç bayilerine ve komisyonculara bağımlı hale geliyorlar. Yüksek girdi maliyetleri dolayısı ile ürünler satılsa bile vatandaşlar mağdur oluyor” dedi.

Tarımsal üretimde biyoteknik mücadelenin çok doğru bir karar olduğunu belirten Muhtar Deli, Başkan Seçer’in mahallelerini ziyareti sırasında verdiği sözü yerine getirmesinden dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Kazanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Serin de Seçer’in çok doğru bir proje uyguladığını ifade ederek, mahallelerinde daha önce böyle ücretsiz tarımsal destek almadıklarının altını çizdi.

Kazanlı Mahallesinde çiftçilik yapan Salih Deli ise projenin çok iyi düşünüldüğünü dile getirerek, “Geçen cumartesi günü başkanımız geldi, bize yardımcı olacağını ifade etti. Şimdi gördüğünüz sebze sineği ile alakalı şeyleri dağıttı. Önümüzdeki sene ise bize sera örtülerimizde ve sera malzemelerimizde yardımcı olacağını söyledi” diye konuştu.

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