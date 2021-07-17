Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde karasinek ilaçlamasını yoğunlaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında hayvan atıkları ile oluşabilecek karasinek ve haşereler için ilaçlama çalışmalarını artırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ilaçlama ekipleri, kesimhaneler, hayvan pazarları ve çöp konteynerlerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvansal atıkların çekebileceği karasinek gibi her türlü haşereye karşı mezbahalarda, hayvan satış yerlerinde ve çöp konteynerlerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler, vatandaşların haşeresiz bayram geçirebilmesi için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların hijyenik ortamlarda hizmet alabilmeleri için çalışmalarını hızlandıran ekipler, bayramda da dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek, karasinek ve sağlığı tehdit edecek her türlü haşereyle mücadele edecek.

“Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımız devam ediyor”

Kurban Bayramı öncesinde hizmetlerin artırıldığını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli İlaçlama Saha Denetim Sorumlusu Bülent Gül, “Kurban Bayramı arefesinde hayvan satış yerleri ve çevresi, kurban kesim yerleri ve çevresi, direkler ve çevresi, çöp konteynerleri gibi halkımızın yoğunlukla kullandığı yerlerde, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işleri devam ediyor. Hayvansal atıklar karasinekleri özellikle çektiği için bu tür başta olmak üzere diğer haşerelere karşı mücadele işlemleri, ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımız da vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Yılın 12 ayı ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini ve bayramda da görev başında olacaklarını belirten Gül, “Pandemi sürecinden bu yana zaten dezenfeksiyon çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte, ilaçlama çalışmalarımız da 12 ay boyunca larva ve uçkun mücadelesi olarak devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, bizler görev başında çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için ne gerekiyorsa uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.