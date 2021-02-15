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Büyükşehir Belediyesi, ailelere 14 bin ‘El Bebek Gül Bebek’ paketi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde başlattığı ve devam ettirdiği “El Bebek Gül Bebek” projesi, 6-12 ay aralığında bebeği olan dar gelirli ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İçerisinde bebek bezi ve maması, şampuan ile ıslak mendilin yer aldığı paketler, her ay bir paket olmak üzere adreslere teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 14 bin 292 aileye ‘El Bebek Gül Bebek’ paketi ulaştırdı.

MERSİN 15.02.2021, 10:47
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Büyükşehir Belediyesi, ailelere 14 bin ‘El Bebek Gül Bebek’ paketi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde başlattığı ve devam ettirdiği “El Bebek Gül Bebek” projesi, 6-12 ay aralığında bebeği olan dar gelirli ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İçerisinde bebek bezi ve maması, şampuan ile ıslak mendilin yer aldığı paketler, her ay bir paket olmak üzere adreslere teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 14 bin 292 aileye ‘El Bebek Gül Bebek’ paketi ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının başlattığı “El Bebek Gül Bebek” projesi ile salgın sürecinden bu yana bebek sahibi olan dar gelirli ailelere destek olunuyor. 13 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı sürdüren ekipler, her ay hizmet için kayıtlı olan ailelerin kapısını çalıyor. Geliri asgari ücret düzeyinde ve altında olan aileler, bebekleri 6 aylıktan 1 yaşına gelene kadar projeden yararlanıyor ve her ay bir paket alabiliyor.

“Bebeğimiz 6 aylıktan 12 aylığa gelene kadar sürekli olan bir hizmet olacak”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünde şef olarak hizmet veren sosyal hizmet uzmanı Fatma Akgün Hörlek, ‘El Bebek Gül Bebek’ paketi dağıtımlarının pandemi döneminde başladığını ve devam ettiğini belirterek, “Şu ana kadar verdiğimiz paket sayısı 14 bin 292’ye ulaştı. Bu paketlere ulaşmak için 6-12 aylık bebeğe sahip olmak en önemli kriterimiz. İkinci kriter de asgari gelir düzeyine ya da asgari ücretin daha altında bir gelir düzeyine sahip olmak. TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezine 0 324 185 00 00 numaralı whatsapp hattından ulaşarak istenen belgeleri göndermek koşuluyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Paketimizin içeriğinde 500 gramlık bir mama, bebek bezimiz, ıslak mendil ve şampuanımız bulunmakta. Aile bize 6’ncı ayda başvurmuşsa 12’nci aya kadar 6 ay boyunca her ay bizden düzenli olarak bir paket alacak. Ama mesela bebeğimizi 8’inci ayda yakalamışsak biz 12’nci aya tamamlarken yine 4 ay bebeğimize her ay bir paket vereceğiz. Bebeğimiz 6 aylıktan 12 aylığa gelene kadar sürekli olan bir hizmet olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kriterleri taşıyan vatandaşlarımızın evlerine kadar paketlerimizi teslim ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün önerileri çerçevesinde yürütülen programa göre, “bebeklerin doğumundan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6 aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi” ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel olarak amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütünün önerileri çerçevesinde hareket ediyor.
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