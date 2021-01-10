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Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor

06.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtılıyor.

MERSİN 10.01.2021, 11:57 10.01.2021, 12:45
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Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor

06.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her gün binlerce insana ulaştırdığı ve memnuniyetle karşılanan ücretsiz ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, tarım işçilerini de ısıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan ve havanın soğumasıyla birlikte bu yıl da başlayan çorba dağıtımından hem merkez ilçeler hem de bağlı ilçelerde bulunan vatandaşlar faydalanıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara çalışmaya giden tarım işçilerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, servislerin yoğun geçiş yaptığı noktalarda da çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Çorba dağıtılan durakların sayısı 7’ye ulaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde gerçekleştirilen ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesinden her gün Mersin genelinde toplumun farklı kesimlerinden binlerce vatandaş yararlanıyor. Öğrencilerin, esnafın, sanayi çalışanlarının, memurun ve daha birçok kesimin unutulmadığı proje kapsamında, günün daha aydınlanmadığı saatlerde tarlalara çalışmaya giden tarım işçileri de belediyenin usta aşçıları tarafından hazırlanan leziz sıcak çorba ve ekmeklerinden faydalanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tarım işçileri için daha önce bir noktada verdiği çorba hizmetinin ağını daha da genişleterek 7’ye ulaştırdı. Tarım işçilerine için ‘1 Ekmek 1 Çorb’” hizmeti, Tarsus’ta 4 ayrı noktada sunuluyor. Bölgede tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu Fahrettinpaşa Mahallesi Vefa Köprüsü önünde pazartesi günü, Mithatpaşa-Gazipaşa Mahallelerinin kesişme noktası olan Mithatpaşa köprüsü üzerinde salı günü, Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde çarşamba günü ve Yeşil Mahalle ile Bahçe Mahallesi sınırı olan Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde perşembe günü sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Tarım işçileri için merkez Toroslar ilçesinde Kurdali Kavşağında pazartesi günü, Akdeniz ilçesinde ise Siteler Mahallesi 156. Cadde üzerinde salı günü ve Bekirde Yolu Cami önünde çarşamba günü sabah 05.00-06.30 saatleri arasında çorba dağıtılıyor.

Muhtarlar uygulamadan memnun

Tarsus Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen çorba dağıtımına katılan Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, “Vahap Seçer’in sabahın erken saatlerinde tarım işçilerine kahvaltı olarak sıcak çorba ve ekmeği ücretsiz şekilde dağıtması oldukça olumlu bir çalışma. Bunun yanı sıra evinde et yiyemeyen, yeri geldiği zaman tenceresini dahi kaynatamayan vatandaşlara 3 TL’ye 3 çeşit yemek ulaştırılması da vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bazı vatandaşlarımız bu çorbayı dahi bulamıyor. Bu noktada sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olan bu projeleri hayata geçiren ve binlerce vatandaşa ulaştıran Vahap başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Bu çalışmalar, sosyal belediyecilik anlamında güzel dokunuşlar”

Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara da soğuk kış günlerinde sabah dağıtılan sıcak çorbanın kalpleri ısıttığını ifade ederek, “Hem çorba hem de 3 TL’ye 3 çeşit yemek, mahallemizde ve bölge mahallelerinde vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Evlerinde yalnız yaşayan amcalarımız, teyzelerimiz var. Gerçekten ihtiyaç sahibi aileler var. Onları dağıtım noktalarına yönlendirerek faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmalar, sosyal belediyecilik anlamında güzel dokunuşlar. Vatandaşların hayır dualarını duyuyoruz” dedi.

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