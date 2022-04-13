Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye hazırlanan 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretlerini yatırdı. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler ile Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin üniversite sınavına girecek çocukları için sınav ücreti olarak toplam 935 bin 642 lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 263 öğrencinin sınav ücretini karşıladı. YKS’ye hazırlanan öğrencileri maddi açıdan zorlayan sınav ücretlerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere 935 bin 642 lira destek sağladı.