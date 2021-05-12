Büyükeceli’de kiralık villa, apart konutlar ve butik otelde doğayla baş başa tatil fırsatı

Adanalı işadamı Namık Kemal Biçer’in işletmesini üstlendiği, Türkiye’nin en güzel ve bakir koylarına ev sahipliği yapan Mersin’in Silifke İlçesi’den sonra Taşucu’na 30 kilometre mesafede bulunan Büyükeceli Beldesi’ndeki eşsiz koydaki tatil köyü konseptinde tesisler, doğa ve denizle baş başa tatil yapmak isteyenleri bekliyor.

Koronavirüs salgınından sonra devasa komplekslerde, dört duvar arasında yapılar arasında tatil yerine deniz ve doğanın iç içe olduğu mekanlar daha çok tercih ediliyor. Kalabalıklardan uzak, doğa ve deniz ile baş başa steril ortamda tatil yapmak isteyen aileleri, Büyükeceli’de “Bir Tutam Akdeniz” keyfi bekliyor. Mavi ile yeşili buluşturan eşsiz Büyükeceli koyunda Pink Grup Büyükeceli Otelcilik tarafından işletilen tesisler kısıtlamanın ardından doğa ile kucaklaşmayı özleyenler için öncelikli tercihler arasında gösteriliyor.

Pink Hayat Motel olarak yazlık kiralık villalar, apart konut ve butik motel seçenekleri ile konuklarına sağlıklı ve güvenli tatil imkanlı sunduklarını belirten Biçer, “Butik otel konseptinde denize sıfır Pink Hayat Motel tesislerimizde muhteşem deniz manzarası eşliğinde, taze deniz ürünleri servisi ile Sandal Meze Balık Restoranımız da hizmet veriyor. Sıradağlar ile kucaklaşan koyda eşsiz bir huzur, insan doğasına hitap eden bir iklim hakim. Misafirlerimizin bu güzellikleri görüp, tatilin keyfini doyasına yaşamalarını istiyoruz” dedi.

Son zamanlarda gezginlerin de uğrak adresi olan koyun pek yakında Türkiye çapında cazibe merkezi olmaya aday olduğunu vurgulayan Biçer, Pink Hayat Motel’de günübirlik konaklama yapacak aileler için deniz manzaralı ve bahçe konseptli 17 villa, 30 adet 2+1 apart daire ve 22 odalı butik otel ile hizmet verdiklerini hatırlattı. Biçer, misafirlerin doğa güzelliklerinin yanında amatör balık avcılığı, dağ yürüyüşü ve tekne gezileri gibi aktivitelerden de faydalanma imkanı bulabileceklerini kaydetti.

Mersin Taşucu’ndan sonra Antalya istikametinde 30. Kilometrede bulunan Büyükeceli Koyu kamp turizmine de göz kırparken, ulaşım avantajıyla da keşfedilmeyi bekliyor.