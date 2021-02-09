Budanan ağaçlar ve biçilen otlar doğaya gübre olarak geri dönecek

Tarsus Belediyesi, kentte yaptığı budama faaliyetlerinden elde edilen ağaç, çiçek ve benzeri bitkisel artıkları makinelerle öğütüp, gübreye dönüştürecek. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bu projeyle yıllık yaklaşık 50 bin metreküp bitkisel atığın işlenerek doğaya geri kazandırılacağını söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ın verdiği talimatla Tarsus’un park ve bahçelerinde budanan ağaçlar ve biçilen otlar öğütülerek doğaya geri kazandırılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılacak olan çalışma ile ’çubuk kırma’ ve ’dal kırma’ kimi yerde de ’ağaç yongalama’ işlemi yerinde öğütülüp, toprağa karıştırılarak binlerce liralık gübre tasarrufu sağlanacak. Aynı zamanda proje ile doğal gübre üretimi de artmış olacak. Türkiye’de geri dönüşümü son derece az olan bitkilerin, organik atıklarının yakılması yolu ile imhası hava kirliliğine ve vahşi depolamaya alınması ekonomik kayıplara yol açarken, bu projeyle imhası sırasında oluşabilecek olan hastalıkların da önüne geçilecek. Sterilize edilecek olan ve işleme tabi tutulan bitki artıkları, spor alanlarında, yürüyüş yollarında, çocuk oyun alanlarının zeminlerinde ve yeni yeşil alan peyzaj düzenlemelerinde toprakla karıştırılarak ayrıca değerlendirilmiş olacak.

Ayrıca parklarda biçilen otların atıkları, pazar atıkları ve mutfak atıkları kompost makinesinde işleme tabi tutulduktan sonra bitki üretim alanlarında değerlendirilecek.

“Yıllık ortalama 50 bin metreküp kazanım hedefimiz var”

Başkan Bozdoğan, “Çalışmalar neticesinde yıllık yaklaşık 50 bin metreküp bitkisel atık işlenerek toprağa yani doğaya geri kazandırılacak. Budanmış ağaç dalları, yaprakları ve biçilen çim gibi atıklar ufak parçalara ayrılarak kompost haline gelmesine olanak sağlanacak” dedi.

Bitkisel atıkların öğütülmesi ile elde edilen ürünlerin fermantasyona uğratılarak toprak yüzeyine serpileceğini söyleyen Bozdoğan, topraktaki organizmaların canlılığını koruyarak toprak neminin muhafazasına, havalanmasına, erozyonun ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olacağını bildirdi. Bozdoğan, protein değeri yüksek olan bu organik kompostun verim artışı sağlamasının yanı sıra, çevrenin zirai atıklardan temizlenmesi ve çevre kirliliğinin önlemesi gibi önemli faydalarının da olacağını ifade etti.