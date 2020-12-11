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Budamadan elde edilen odunlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi ekipleri, budamalardan elde edilen odunları toplayarak, yardıma muhtaç ailelere ulaştırıyor.

MERSİN 11.12.2020, 10:39
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Budamadan elde edilen odunlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi ekipleri, budamalardan elde edilen odunları toplayarak, yardıma muhtaç ailelere ulaştırıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama sonrası geri dönüşüme bırakılan başta ağaç parçaları olmak üzere, değerlendirilebilecek ürünleri bir bir topluyor. Budanan ağaç parçaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera yerleşkesinde küçük parçalara ayrılıyor. Sobalara uygun hale getirilen odun parçaları, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hizmetten vatandaşın memnun olduğunu ifade ederek, "Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışı ile her alanda olduğu gibi çevre düzenlemesinde de kendi ürünlerimizi yetiştiriyor ve kullanıyoruz. Şehrimizin çevre düzenlemesi için ihtiyacı olan ürünler, fazlasıyla seramızda üretiliyor. Erdemli Belediyesi, dışa bağımlı olmadan yüz binin üzerinde yaptığı üretimle, kendi kendine yeten bir belediyedir. Ürünlerimizi yetiştirme aşamasında da bilimsel metotları kullanıyoruz. Ziraat mühendisleri ve çevre mühendisleri ile bu işi modern yöntemlerle yapıyoruz. Şu an çiçek seramızda onlarca çeşit bitkiden binlerce üretilmiş olup, dikime hazır bir şekilde bekletilmektedir. Bunun yanında ilçemizde gerçekleştirdiğimiz budama faaliyetleri sonucu açığa çıkan ağaçları da belediye seramızda, ufak parçalar haline getirerek vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getiriyoruz. Yapılan bu hizmetler devlet kaynaklarını en uygun şekilde kullanmak adına, ülke ekonomisine geri dönüşümde katkı sunmak adına yapılmaktadır” dedi.
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