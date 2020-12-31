Bu proje ile çocuklar yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında, Mersin’de 2020 yılının son grubunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda verilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Faaliyetleri Sportif Değerlendirme ve Takip Şube Müdürü Vedat Akyar, kurum antrenörleri ve danışman öğretmenler tarafından takdim edildi. Projenin Mersin’de 2018 yılında başladığını belirten Müdür Demir, bugüne kadar 22 bin 49 kişiye yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Demir, "Mersin’de ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşıp yüzme öğretmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hedeflediği 1 milyon kişiye yüzme öğretme çabasına bizlerde elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Proje kapsamında verilen yüzme eğitimleri alanlarında deneyimli 16 antrenör, 7 cankurtaran ve 5 danışman öğretmen görev aldı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak proje kapsamında 321 kilometre sahil şeridine sahip ilimizde yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ’idare edecek kadar değil, her yerde yüzebilin diye ve yüzme bilmeyen kalmasın’ sloganıyla yüzme öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.