Bozyazı’nın ilk ve tek kadın taksi şoförü, müşterilerin ilgi odağı oldu

Mersin’in Bozyazı ilçesinin ilk ve tek kadın taksi şoförü Emine Toprak, müşterilerin ilgi odağı oldu. İşini severek yaptığını belirten Toprak, ilk başlarda müşterilerin kendisini görünce şaşkınlık yaşadıklarını, ancak zaman içerisinde ise alıştıklarını söyledi.

Bozyazı’da 2 çocuk annesi Emine Toprak, taksi şoförlüğü yaparak hem eşine yardım ediyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bozyazı otogarında yaklaşık 2 yıldır müşterilerini bekleyen Toprak, işini çok sevdiğini söyledi. Kadın olduğu için kendisini gören müşteriler tarafından ilk zamanlar şaşkınlıkla karşılandığını ifade eden Toprak, ”Bozyazı’da tek kadın şoför olarak görev yapıyorum. Araca binip de direksiyon başında bir kadın gördüklerinde çok şaşıran oldu. Zaman içerisinde bana alıştılar. Şimdi artık şaşıran pek çıkmıyor” diye konuştu.

“Kadın müşterilerim çok mutlu oluyor”

Müşterilerin tepkilerin çok güzel olduğunu ve çok hoşuna gittiğini vurgulayan Toprak, özellikle kadın müşterilerinin kendisinden çok memnun olduklarını belirtti. Kadınların, bir yere gitmek istediklerinde kendisini tercih ettiklerini ifade eden Toprak, “Hem hemcins olduğumuz için daha rahat hareket ediyorlar hem de yolculuğumuz boyunca sohbet ediyoruz. Yemek tariflerinden evdeki işlere kadar konuşabiliyoruz. Özellikle kadın müşterilerim direksiyonda hemcinsini gördükleri için daha mutlu oluyorlar, beni tebrik ediyorlar. Özellikle numaramı alıyorlar. İlçenin ilk kadın taksi sürücüsü olduğum için de mutluyum. İşimi çok seviyorum” dedi.

Akşamları işe çıkmadığını belirten Toprak, “Sadece çok iyi tanıdığım biri veya kadın müşterim olursa çıkıyorum. Bazen ilginç diyaloglar yaşıyorum. Telefon açıyorlar, kadın olduğumu duyunca, ’yanlış aradık’ diye tepki veriyorlar. Ben de ’hayır, taksi aradınız galiba’ diyorum ve şaşırıyorlar. Alışkanlık nedeniyle araca binen müşterilerin çoğunluğu ’Ağabey şu adrese gidelim’ diyor. Kadınların, fiziksel olarak yeterli oldukları tüm mesleklerde olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların tüm mesleklerde var olmasını istiyorum. İki senedir beni rahatsız edici hiçbir olayla karşılaşmadım. Mesleğimi ve işimi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.