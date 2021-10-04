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Bozyazı’daki yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün meydana gelen orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

MERSİN 04.10.2021, 10:35
Bozyazı’daki yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün meydana gelen orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Beykonağı Orman Şefliği sorumluluk alanında sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle öğleden sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 5 arozöz ve iki su tankı ile yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık 10 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi.

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