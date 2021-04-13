banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Emeklilere zamlı ikramiye kaç Lİra olacak?
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!
Çin'in robot köpekleri korku salıyor!

Bozyazı’daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MERSİN 13.04.2021, 11:05
2
Bozyazı’daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı-Aydıncık-Gülnar ilçelerinin sınır noktasında bulunan Pembecik Mahallesi Değirmendere ile Dona mevkiisi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arozöz gönderildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
açık