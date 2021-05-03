Bozyazı’da sosyal destek ödemeleri evde yapılacak

Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, engelli ve yaşlı aylıkları ve sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs tarihleri arsında yapılacağını belirterek, "PTT kart sahipleri ile banka hesabına aktarılacakların haricinde kalanların ödemeleri ise evlerinde yapılacaktır" dedi.

Kaymakam Yılmaz başkanlığında tam kapanma dönemi içerisinde engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için toplantı yapıldı. Bozyazı Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serhat Karakuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmren Şeref ve PTT Müdürü Alaattin Köse katıldı.

Salgını en kısa sürede ve en az zararla atlatmak istediklerini belirten Kaymakam Yılmaz, "5-10 Mayıs tarihleri arasında engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri yapılacak. PTT kart sahipleri ile banka hesabına aktarılacakların haricinde kalanların ödemeleri ise evlerinde yapılacaktır. Bu kapsamda para yardımı yapılacak hak sahibi vatandaşlarımızı salgından korumak amacıyla ödeme hizmetini evlerine götüreceğiz. Hedefimiz bu salgını en kısa sürede ve en az zararla atlatmak” ifadelerini kullandı.

"Tek isteğimiz zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Ödemelerin hak sahibi vatandaşlara, PTT, Kolluk Kuvvetleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden oluşturulan ekipler tarafından ikamet adreslerinde yapılacağını belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz tam kapanma sürecinde zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, tedbir ve kuralara mutlaka uymalarıdır. Bilinmelidir ki bu salgın hastalıkla mücadelede başarıya ulaşmamız, tekrar sağlıklı günlerde bir birimize karışmamız bizlere bağlı. Hep birlikte mücadele, bireysel olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek. Ülkemiz için, milletimiz için ve kendimiz için mutlaka alınan tedbirlere, kurallara uyalım. İnşallah bir dahaki bayramları sağlıklı bayram tadında kutlarız" diye konuştu.