Bozyazı’da polisler, hırsızlara ve dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE POLİSLER, VATANDAŞLARI HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI UYARIP, YOL KENARLARINA VE SAHİLLERE UYARICI LEVHALAR KOYDU.
Mersin’in Bozyazı ilçesinde polisler, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıp, yol kenarlarına ve sahillere uyarıcı levhalar koydu.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, maske, sosyal mesafe ve yeni tip korona virüs hastalığı nedeni ile evde karantina altında bulunan vatandaşları ise sokağa çıkmamaları ve başkaları ile temasta bulunmamaları konularında dikkatli olmaları konusunda ikaz etti. Ekipler, özellikle sahil kısmında denize girilen, piknik yapılan ve araç park yoğunluğunun fazlaca olduğu alanlarda, zaman zaman otodan hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine Bozyazı Belediyesi işbirliği ile ’lütfen araçlarınızda değerli eşyalarınızı bırakmayınız. Hırsızlık fırsat suçudur, fırsatçılara fırsat vermeyelim’ yazı levhaları astı. Ayrıca ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık olayları ve alınabilecek önlemler ile ilgili de vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı. Vatandaşları, korona virüs salgınına karşı da uyaran ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.
Öte yandan virüs nedeni ile evde karantina altında tutulan vatandaşları evde kalmaları ve başkaları ile temas etmemeleri konusunda da uyaran polisler, evde karantina kuralına uymayan ve dışarı çıkarak gezen bir vatandaşa ise 3 bin yüz elli lira para cezası kesti.
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