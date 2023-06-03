Bozyazı’da kursiyerler, ürünlerini sergiledi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünlerle sergi düzenlendi. Sergi öncesinde müzik ve halk oyunları gösterimi yapıldı daha sonra açılış gerçekleştirildi. Biri birinden farklı el ürünlerinin olduğu sergi, beğeni topladı.

Kurumun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Boz, bir yıl içerisinde çeşitli alanlarda 300’e yakın kurs açıldığını, bu kurslarda 6 binin üzerinde vatandaşın istifade ettiğini söyledi.

Açılan kurslarla ilçe nüfusunun yüzde 16’sına çeşitli alanlarda kurs verildiğini belirten Boz, “Açtığımız bu kurslarla bireylerimizin milli ve manevi değerlerini geliştirmeye, öz güvenlerini yükseltmeye, yeteneklerini geliştirmeye, onları meslek sahibi yapamaya, hanımların ev ekonomisindeki katkılarını yükseltmeye, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumlarına hazırlamaya, kısacası değişen çağdaş dünyada halkımızı Atatürk’ün hedef gösterdiği ’muasır medeniyetler’ seviyesine çıkartmaya çalıştık. Kurslarımızda özverilerini hiç eksik etmeyen öğretmen ve usta öğreticilerimize, azimleriyle bizleri şaşırtan, emekleriyle kendilerini yücelten kursiyerlerimize de teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.