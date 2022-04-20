Bozyazı’da jandarma personele yangın eğitimi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, jandarma mensuplarına yönelik yangın eğitimi verildi.

Eğitimde orman yangını meydana geldiğinde kısa sürede söndürülmesi ve varsa faillerinin bulunması konusunda fiziki ve teknik yardım ile sonuç alınması hedeflendi.