Bozyazı’da fidan dikim etkinliği

Mersin’in Bozyazı ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünce, ’Ormancılık Haftası’ dolayısıyla daha yeşil bir vatan için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya’nın yanı sıra, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamımda ağaçsız sahalara fidan dikimi yapılırken, vatandaşlara fidan dağıtıldı. Öğrenciler, dikilen fidanlar can suyu verdi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin, tüm katılımcılara ormancılık haftasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.