Bozyazı’da ’Deprem Koordinasyon Merkezi’ kuruldu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ilçeye gelen depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarına tek bir merkezden çözüm sunabilmek amacıyla Bozyazı Belediye Başkanlığı, Kızılay Şubesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve bir yardım kuruluşunda görevli gönüllülerinin yer aldığı ‘Deprem Koordinasyon Merkezi’ kuruldu.

Bozyazı Deprem Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, yapılan çalışmalar hakkında Merkezin Başkanı Mevlüt Ok tarafından bilgilendirildi. Ok, “Depremzedelerin Bozyazı’ya nakil, yerleştirme ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Başvuru sonrası kayıtları alınan depremzedelerin barınma ve tüm ihtiyaçları temin edildikten sonra, ekiplerce barındıkları yerlere ulaştırılıyor. Depremzede vatandaşların Bozyazı’ya nakil, yerleştirme ve her türlü ihtiyaç için ’0 530 327 20 77’ numaralı iletişim hattımız 7/24 iletişime açık. Depremden etkilenen 2 bin 845 vatandaşımız Bozyazı’ya geldi. Gelen vatandaşlarımızı öğretmen evi, yazlık evler ve yurtlara yerleştirildik. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Bozyazı olarak seferberiz” dedi.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, konaklama amaçlı yerleştirilen depremzedeleri de ziyaret ederek, durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.