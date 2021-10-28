Bozyazı’da Cumhuriyet Bayramının 98. yılı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 98. yılı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına Kaymakam Kalkan ve Belediye Başkanı Çetinkaya’nın çelenk sunumunun ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.