Son Dakika
Bozyazı’da çocuk doktoru göreve başladı
Bozyazı Devlet Hastanesinde eksik olan çocuk hastalıkları uzmanı kadrosuna atanan Dr. Esra Kılıç görevine başladı.
MERSİN 01.11.2021, 13:02
Bozyazı Devlet Hastanesinde eksik olan çocuk hastalıkları uzmanı kadrosuna atanan Dr. Esra Kılıç görevine başladı.
Çocuk hastalıkları uzman doktorunun bulunmadığı Bozyazı’da doktorun atanmasıyla önemli bir eksiklik giderilmiş olurken, vatandaşlar başka ilçelere gitmekten de kurtulmuş oldu.
Bozyazı Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kılıç, Bozyazılıların gönül rahatlığıyla çocuklarını getirebileceklerini söyledi.
Başhekim Op. Dr. İbrahim Püryan ise yeni atanan Esra Kılıç’ın uzun yıllar Bozyazı’da görev yapmasını istediklerini belirterek, kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Yıldız 4 saat önce
Masum yüzlü şeytan Yuva yuva yıkan, evli erkekleri güzel motive ediyor iş icabı Pislik Allah senin hiç huzurlu bırakmasın yuva bozan ahlaksız
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Yıldız 4 saat önce
Masum yüzlü şeytan Yuva yuva yıkan, evli erkekleri güzel motive ediyor iş icabı Pislik Allah senin hiç huzurlu bırakmasın yuva bozan ahlaksız
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)