Bozyazı’da caretta carettalar için sahilde ışıklar kapatıldı

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan caretta carettaların Akdeniz’deki yuvalama noktalarından biri olan Mersin’in Bozyazı ilçesinde, caretta carettaların yumurtadan çıkma dönemi dolayısıyla Bozyazı Belediyesi tarafından yuvaları koruma altına alınırken, sahil kesimindeki aydınlatmalar da kapatıldı.

Bozyazı Belediyesinden yapılan açıklamada, deniz kaplumbağası yavrularının denize ulaşabilmeleri için çalışma yapıldığı belirtildi. Nesli tükenmekte olan caretta carettaların bu ay içerisinde Bozyazı sahillerinde yumurtadan çıkma döneminde oldukları ifade edilen açıklamada, denize doğru gitmeleri gereken yavruların ışıktan etkilenerek ters yöne gittiklerine dikkat çekildi. Caretta yavrularının çeşitli tehdit ve problemlerle karşılaştıkları kaydedilen açıklamada, “Belediye olarak Sahil Yaşam Parkı yürüyüş yolu aydınlatmalarını üreme dönemi geçinceye kadar belirli süreyle kapatmış bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Bozyazı Belediyesinin aldığı kararın örnek bir davranış olduğunu ve desteklediklerini ifade eden vatandaşlar, sahil kesiminde bulunan sitelerin ve işletmelerin de akşamları ışıklarını kapatarak çevreye duyarlı olmalarını ve belediye destek vermelerini istediler.