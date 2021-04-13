Bozyazı’da anaokulu öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik ve güvenlik konusunda eğitim verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden polis memuru Fatih Çelik, minik öğrencilere, emniyet kemeri kullanımının önemi, çocukların arka koltukta seyahat etmeleri, yazın yol ve sokaklarda oyun oynamamaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaparken, Polis Merkezi Amiri Komiser Mustafa Can Biricik de tanımadıkları kişilere kapı açmamaları, sokakta ve kapı önünde yalnız bulundukları sırada yabancı ve tanımadık kimselere dikkat etmeleri, verdikleri her hangi bir şeyi almamaları, evde ve sokakta yanıcı ve kesici maddelerle oynamamaları gerektiğini anlattı. Polisler ayrıca çocuklara Covid-19 ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Minik öğrenciler, kendilerini bilgilendirmeye gelen polislere sürpriz yaparak, 10 Nisan Polis Haftası nedeni ile çiçek verip günlerini kutladılar. Polisler ise trafik aracını merak eden minik öğrencilere aracın nasıl çalıştığı göstererek öğrencilerin merakını giderdiler. Polisler, çocuklara ‘Trafik dedektif kartı’ ve etiket dağıttı.