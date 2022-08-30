Bozyazı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü törenle kutlandı.

İlçedeki kutlamalar,15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Çetinkaya’nın çelenk sunumuyla başlayan tören, Jandarma Astsubay Çavuş Nazım Kaya’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Tarihte emsali görülmemiş yurtseverlik ve eşsiz kahramanlık zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferinin 100’üncü yıldönümünü heyecan ve gururla kutlamanın kıvancı içerisinde olduklarını söyleyen Kaya, “Büyük Türk milleti ve kahraman ordumuz, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her karışı şehit kanıyla sulanmış, bin yıllık kutsal vatan topraklarımızı parçalayarak, milletimizin istikbal ve istiklalini hedef alan işgalci güçlere karşı, 26 Ağustos şafağında başlayan ve 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile milletimiz bağımsız ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya haykırmıştır” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki tören sona erdi.

Bozyazı Öğretmenevinde yapılan törende ise Kaymakam Topsakaloğlu tebrikleri kabul etti.