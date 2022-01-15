Bozyazı polisi KADES’i ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile dolandırıcılık konuları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik ile Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnaf ile Mahmut Bey Parkında kurulan cuma pazarındaki vatandaşlara ve Bozyazı Belediyesi personeline yönelik KADES’i anlattılar hem de dolandırıcılık hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttılar. KADES ve dolandırıcılık ile ilgili sözlü anlatım da bulunan ekipler, şiddete maruz kalanların nerelere başvurabileceği ve şiddete maruz kalanların hakları ile ilgili anlatım yaptı. KADES uygulamasının kolaylıkla indirilebileceğini göstererek, ad, soyad, TC kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "acil destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği anlatıldı.

Esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran ekipler, dolandırıcılık ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirmeler yaptı.