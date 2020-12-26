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Bozyazı Müftüsü Sebahattin Turan Ankara’ya atandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde görev yapmakta olan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezine atandı. Müftü Turan, yeni görevine başlamadan önce veda ziyaretlerinde bulundu.

MERSİN 26.12.2020, 13:58
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Bozyazı Müftüsü Sebahattin Turan Ankara’ya atandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde görev yapmakta olan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezine atandı. Müftü Turan, yeni görevine başlamadan önce veda ziyaretlerinde bulundu.

Müftü Sebahattin Turan, ilk önce Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz’a veda ziyaretinde bulundu. Turan’ı makamında ağırlayan Kaymakam Yılmaz, kısa süreli sohbetin ardından Turan’a yapmış olduğu hizmetleri ve ziyaretleri için teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Ardından ilçedeki kurum amirlerine veda ziyaretleri gerçekleştiren Turan, son olarak Bozyazı Müftülük Konferans Salonunda din görevlileri ile bir araya geldi. Görev süresi içerisinde yapılan çalışmaları anlatarak helallik isteyen Müftü Turan, görev yaptığı süre içerisinde mesai arkadaşları ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve çalışma süresi içerisinde toplum menfaatine birçok yararlı kalıcı hizmetlere hep birlikte imza attıklarını ifade etti. Turan, “Gönül rahatlığı ile Bozyazı’dan ayrılacağım. Allah hepinizden razı olsun. Eğer sizler üzerinde bir hakkım varsa ben haklarımı helal ediyorum. Sizlerde helal edin” dedi.

Turan, Bozyazı’da göreve başladığında 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik hiç kurs olmadığını, bu kapsamda 5 adet kurs açtıklarını, çocukların halen bu kurslarda eğitim gördüğünü söyledi. Turan, ”İlçede biri erkek biri kız olmak üzere iki yatılı hafızlık kursunda öğrenci sayımız 20 idi. Yaptığımız çalışmalar sayesinde yaklaşık üç katına çıkardık. Bu kurslarda bakım onarım ve her türlü ihtiyacı, ekonomik kriz ve pandemi sıkıntısına rağmen yerine getirdik. Hafızlığı bitiren öğrencilerimiz sınavlarda başarılı sonuçlar alarak bizleri gururlandırdı” diye konuştu.

Çevresi bakımsız olan Merkez Caminin iç ve dış boyası. dış cephe kaplaması ile bahçe istinat duvarlarını yaptıklarını belirten Turan, “Göreve başladığımda alt kısmı yapılan Çopurlu Mahallesindeki Şehitler Camii’nin üst kısmını cami derneği ile birlikte tamamladık ve vatandaşlarımızın ibadetine sunduk. Salgın sebebiyle facebooktan canlı olarak bütün Kuran’ı ezbere okudum. Kısa sürede yeni müftülük hizmet binası ve külliyesini projelendirerek son aşamaya getirdik. Çalışma sürem içerisinde sizlerle birlikte çok çalıştık, birlikte koşturduk, kapı kapı gezdik, birçok program yaptık. Başta personelime ve hizmetlerimizde bizimle birlikte olan bütün vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Önemli olan bu dünyada güzel bir seda bırakmaktır” şeklinde konuştu.
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