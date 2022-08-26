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Bozyazı Kaymakamı Topsakal görevine başladı
Mersin’in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakal, görevine başladı.
MERSİN 26.08.2022, 11:51
Mersin’in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakal, görevine başladı.
Resmi Gazete’nin 12 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Atama Kararnamesi ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Şube Müdürü iken Bozyazı Kaymakamlığına atanan Topsakal, yeni görev yerinde mesaiye başladı.
Topsakal, bu başlangıcın hem kendi hem de hizmet edeceği Bozyazı halkı için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
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