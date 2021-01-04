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Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İmar Limited Şirketi tarafından inşaatına devam edilen toplu konut hak sahipleriyle yaptığı toplantıda, "Hak sahiplerini de belediyemizi de zarara uğratmak istemem. Aranızda oluşturulacak komisyonla sizlerin destekçisi olacağım. Toplu konut yapımında tek kuruş karımız yok” dedi.

MERSİN 04.01.2021, 17:52
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Bozdoğan, toplu konut hak sahipleriyle bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İmar Limited Şirketi tarafından inşaatına devam edilen toplu konut hak sahipleriyle yaptığı toplantıda, "Hak sahiplerini de belediyemizi de zarara uğratmak istemem. Aranızda oluşturulacak komisyonla sizlerin destekçisi olacağım. Toplu konut yapımında tek kuruş karımız yok” dedi.

Bozdoğan, belediye tesislirindeki toplantıda, son dönemde toplu konut projesi konusunda sosyal medya üzerinden haksız eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. 8 Nisan 2019 tarihinde mazbatayı alarak göreve başladığını hatırlatan Bozdoğan, "Cumhuriyet konutlarıyla ilgili bilgi almak üzere inşaat alanına gittiğimde, 9 bloktan sadece A blokta çalışma başlamış ve sadece 3 kat beton dökülmüş olduğun gördüm. 4 ayda yapılan 3 kat ve diğer iki tanesinde de sadece su basmanları yapılmış. Ekibin başındaki sorumlu arkadaşa soruduğumda inşaatın 2023’te bitireceğini söyledi. Konutları hızlı bitirip, teslim etmek için ekip sayısını 4’e çıkartarak çalışmaları hızlandırdık" diye konuştu.

“Konutların teslim edilmesi için tüm çabayı gösteriyorum"

Konutların biran önce bitirilip teslim edilmesi konusunda çaba gösterdiklerini vurgulayan Bozdoğan, “Bu çalışma başladığında elime bir sözleşme tutuşturdular. Bir teknik şartname, birde imar müdürlüğüne verilen proje. İmar projesinde değişikliğe gitmişler, teknik şartnamede size gaz betondan C 30’dan bahsedilmiş, ne yapmışlar? Bims briket yapmışlar. Birileri geçmişte bunu yapmasına ve benim hiç alakam olmamasına rağmen, sosyal medyada hakkımda ’hırsız’ diye damga vurdular. Bizde belgeleri gösterdik ve bu konuyu vicdanlara bıraktık. Elinizi vicdanınıza götürün, hiçbir suçu olmayan insana ’hırsız’ damgasını yedirttirmek ayrı, asıl bu işi yapanlara ’sayın’ demek ayrı. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Konut sahiplerinin hakkı olan her şeyin yapılması için gece gündüz defalarca inşaat alanına gidiyorum. Bir an önce bitirilip teslim edilmesi için tüm çabayı gösteriyorum. İnsanlara yanlış bir bilgi vermeyin” ifadelerini kullandı.

“Sizlerin de belediyenin de zarar etmesini istemem"

Konut sahiplerine aralarında komisyon oluşturmalarını öneren Bozdoğan, şöyle devam etti; "Gelin konuşalım, sizlerin ve belediyenin zarar etmeyeceği şekilde konuyu masaya yatıralım. Önce bir komisyon oluşturun, en az 6 kişiden oluşsun. Hatta partili birer meclis üyesi de komisyonda bulunsun. Doğru olan, mantıklı olan, kimseye zarar vermeyen şart ne ise onu ortaya koyalım. Sakın imar beton bu işten para kazanacak diye düşünmeyin. Bizim buradan karımız yok. Ama hala eğer imkânlar varsa, sizlerde gelin birlikte hesaplayalım. Enflasyonu en aşağıya çekelim. Yapmamız gereken ne varsa yapalım. Bundan daha sağlıklı olmaz bu iş. Ama sizden rica ediyorum. Bazılarını dinleyip algı yansımasına gitmeyin. Burada birinci sınıf malzemelerle konutları yapıyoruz. Yarın hepinizin yüzü gülecek. İndirilecekse indirelim, daha fazla yapılacaksa daha fazla ama ben yarın denetimde, Sayıştay’ın denetiminde, herhangi bir şeyde sıkıntıya uğramak istemem. Benim öyle dosyalarım olsun istemem. Tertemiz sayfam olsun istiyorum. Size de zarar vermemek belediyeye de zarar vermemek benim en büyük isteğim."
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