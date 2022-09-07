Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus’u halkımızla birlikte vilayet yapacağız ve kurtuluş zaferini ilan ettiğimiz gün geldiğinde, zafer takının altından bugünün korkaklarını geçirmeyeceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Oturumu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Başkan Bozdoğan, toplantıda, Tarsus’un il olması için düzenlenen ’İl’le de Tarsus’ lansmanına davet edilip de gelmeyenleri sert bir dille eleştirdi. Bozdoğan, Atatürk’ün bir anısını anlatarak, “Bağımsızlık mücadelesinde başkalarının hükümdarlığı altında yaşamamak için, kendi kararlarını kendileri vermeleri için uşaklık dışında her şeyi öğrenen insanlardan, günümüzde uşaklık etmek için birbirleriyle yarışan insan tiplerine uzanan bir süreç içerisindeyiz. Bu vahim tablonun ismi siyasetse ve siyaset kişileri bir başka kişinin, bir başka yapının, bir başka düşüncenin uşağı etmişse, o irade onay vermeden adımınızı bile atamıyorsanız, üzgünüm ki, sizlere uşaklık etmemeyi öğretecek bir Mustafa Kemal Atatürk daha olmayacaktır" diye konuştu.

"Davetleri ayaklarına kadar götürdük"

Tarsus’un il olması için başlatılan projenin, Tarsus’un geleceği için çok önemli olduğunu dile getiren Bozdoğan, “İl’le de Tarsus kampanyasının tanıtımını, 30 Ağustos günü gerçekleştirdik. Davetiyeleri ayaklarına kadar teslim edilmesine rağmen, ’söz konusu Tarsus ise gerisi teferruattır’ diyenlerin, bu kent için belediye başkanlığına soyunan kukla belediye başkanlarının, bu şehir için milletvekilliğine hazırlanan kukla milletvekillerinin katılım sağlamaktan kaçındığı ve belki korktuğu, buna rağmen Tarsus, Mersin ve ulusal basının, muhtarlarımızın, oda ve dernek başkanlarımızın katılım sağlayarak destek verdiği güzel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Tarsus’u halkımızla beraber vilayet yapacağız"

Başkan Bozdoğan, “Şunu açık yüreklilikle belirtmek isterim ki, korkuların, korkularınızın bu kente hiçbir faydası yok. Size de hiçbir faydası yok. Tarsus’ta yaşamaktan imtina edenlerin, Mersin’de ikamet edip Tarsus’u siyasi emellerine alet edenleri bir kenara bırakırsak, gerçekten bu şehri ’bağımsız’ kılmak için kimlerin ne fedakarlıklar yaptığını tarihe biz yazacağız. Tıpkı Kuvayı Milliye kıvılcımlarıyla başlayan Kurtuluş Savaşı gibi, Tarsus’u halkımızla birlikte vilayet yapacağız ve kurtuluş zaferini ilan ettiğimiz gün geldiğinde, zafer takının altından bugünün korkaklarını geçirmeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Bozdoğan, meclisten bir gün önce alınan meclis grup kararlarının sosyal medya üzerinden sızdırılmasına yönelik açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi; “Tarsus’un geleceğini hep birlikte belirlediğimiz meclis toplantılarında alınan kararların kimler tarafından alındığını canlı yayında sizlere aktararak paylaşıyoruz. Peki, bu kararları kimler veriyor hiç düşündünüz mü? Hangi Mersin milletvekilleri burada alınacak kararları manipüle etmek için telefonlar açıyor, hiç araştırdınız mı? Halkın takdiri ile göreve gelmiş bir seçilmişe, halkın takdiri ile göreve gelen başka bir seçilmişin telefonlar açarak neleri salık verdiğini öğrendim. 10 bin yıllık Tarsus’un geleceği belirlenecek diyoruz, toplantıdan önce gruplardan alınacak kararları sosyal medyadan servis eden seçilmişlerle karşılaşıyoruz. İsimleri, sıfatları, partileri ne olursa olsun, bize ders vermek isteyenler, nedense hep aynı ayak takımıyla sosyal medyaya bilgiler sızdırıyor, ağalarının verdiği kararların arkasında durmayı iş biliyorlar. Bu kararları sızdıran sözde belediye başkan adayları, sözde milletvekili adayları, sizler Tarsus’a karanlık hesaplarınızla ihanet ederken, bu şehrin vekili olmak için yola çıktığınızda insanların yüzüne nasıl bakacaksınız."

Toplantıda, Tarsus Belediyesinin 2023 yılı bütçesini büyük oranda finanse edecek taşınmaz satışı ile ilgili meclise gelen evrakın komisyona sevk edilmesi teklifi, çoğunluğu CHP’lilerden oluşan meclis üyelerince reddedildi.