Bozdoğan, sanayi sitesi esnafının ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ sorununu çözdü

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2017 yılından bu yana Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafının kanayan yarası olan Yapı Kullanma İzin Belgesi sorununu çözüme kavuşturdu.

Tarsus Belediyesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi teslim töreni düzenledi. Törende esnafla bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “2017 yılından beri yapı kullanım ruhsatlarınız yoktu. Şimdi bunların hepsi yapıldı. Hayırlı olsun” dedi.

Esnafa, hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de anlatan Bozdoğan, “Belediyemize ait 58 dönümlük bir yerimiz var. Biz orta ölçekli sanayi bölgesi olsun, bizim esnafımız kullansın istedik. Türkiye’den başka yerden gelen yatırımcılar tamam başımızın tacı, onlar geliyorlar. Karma organize sanayi bölgeleri var, yerlerini alıyorlar. Burada en büyük destek olması gereken de sizlerin yıllardır verdiğiniz vergilerin İller Bankasından dönüştüğü yer, yani Tarsus Belediyesi. Sizin paranız. Elbette esnafın da olması gereken bu küçük ve orta ölçekli sanayi bölgesini aktif hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Belediye bürokratlarının, farklı illerdeki sanayi bölgelerinde incelemeler yaparak güzel bir proje hazırladıklarını belirten Bozdoğan, “Buradaki amacımız net; bizim esnafımız kazansın, alın terini, emeğini ciddi bir şekilde paraya dönüştürsün, ekonomik olarak güçlensin. Size verdiğim bir söz vardı, ‘eşit hizmet yapacağız’ ama herkese eşit hizmet. Bir kişiyi payidar etmeyeceğiz, herkesi payidar edeceğiz, çünkü o para Haluk Bozdoğan’ın parası değil, o para sizin paranız, ödediğiniz vergilerin parası. Bana düşen o emaneti adam gibi kullanmak. Kolay bir şey değil. Buranın sorunlarını biliyorum. Asfalt sorununu, toz sorununu, yapı kullanım izni verildikten sonra bizim açılışlar da 1 aya kadar bitecek ve size söz veriyorum çok güzel bir siteye kavuşacaksınız. Burası pırıl pırıl, tertemiz olacak. Yaptığımız ciddi projeler arasında özellikle iş güvenliği ve iş sağlığı, sporcu sağlığı merkezi var. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da tek olan bir hastane açılıyor işçilerimiz için, iş sağlığı için açılan çok ciddi bir merkez ve bunu Allah izin verirse ihaleye girdikten sonra en kısa zamanda bitireceğiz” diye konuştu.

Yapı kullanma izin belgelerini teslim alan esnaf da Başkan Bozdoğan’a yıllardır çözülemeyen bu sorunu çözüme kavuşturduğu için teşekkür etti.