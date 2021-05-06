Bozdoğan, projeleri yerinde inceledi

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan yapımları tamamlanarak bayramdan sonra halkın kullanımına sunulacak olan hizmetlerin son durumlarını inceledi.

Projeler hakkında bilgi veren Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, halkın ihtiyaçları doğrultusunda kararlar alarak proje ürettiklerini belirtti. Merkeze uzak mahallerde uzun süredir eksiklikleri hissedilen doktor muayene odaları, misafirhaneler ve muhtarların halka hizmet verecekleri binalarının yapımları için teknik ekiple birlikte yerinde keşif ve planlama yaptıklarını ifade eden Bozdoğan, "Muayene odaları eksikliği nedeniyle, kimi zaman kahve köşelerinde kimi zamanda uygun olmayan yerlere evlerinden getirdikleri perdeleri gererek muayene olmak zorunda kalan kadınlarımızın bu sorununa çare olmakla birlikte, köy misafirhaneleri ve muhtar odalarının inşası için çalışmalara hız verdik. Bu çalışmalarımızın son aşamasına geldik kısmet olursa bayramdan sonra bu hizmetleri açarak halkımızın kullanımına sunacağız. Ayrıca geleceğimizin teminatı çocuklarımız için şehrimize kazandıracağımız ve çocuklarımız için eşsiz bir tesis olacak olan Çocuk Bilim ve Sanat Akademisi inşaatımızı da ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Çocuk Bilim ve Sanat Akademisi’nin hayata geçmesiyle birlikte çocuklarımızın bilim, matematik ve fizikle tanışarak, ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaşlarıyla eşit bir düzeyde eğitim alması ve eşit olanaklara sahip olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.