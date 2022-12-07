Bozdoğan: "Hizmet konusunda kimsenin önümüzü kesmesine izin vermeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyesi olarak cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında bütçesine ulaştıklarını belirterek, "Yasal olmayan bir işlemi biz asla yapmayız. Kim olursa olsun, hizmet konusunda kimsenin önümüzü kesmesine izin vermeyeceğiz. Tarsus’un geleceği ile oynanması gayretlerini elime mikrofon aldığım her yerde anlatacağımı, bilmelerini istiyorum” dedi.

Tarsus Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen maddeler görüşüldü. Geçtiğimiz aylarda Tarsus Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi, 1 Milyar 139 milyon 498 bin TL olarak belirlendi. Tarsus’ta fayda ve hizmet odaklı hayata geçirilecek projeler için bütçe denkleşmesi amacıyla arsa payı karşılığında yapılacak inşaat sözleşmesi konusunu içeren madde toplantıda görüşüldü. Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve imar uygulama planı ile Tarsus Belediyesine geçen alanda bulunan taşınmazın hissedarı ile ’Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’ yapılması konusunu içeren teklif, CHP’den 6, MHP’den 9, AK Parti’den ise 5 meclis üyesinin oy çokluğuyla komisyona gidilmesi reddedildi.

"Halka her daim faydayı esas alıyoruz"

Tarsus halkına hizmet etmek için evrakın onaylanması konusunda ısrarcı olacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "2023 yılında Tarsus Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek için bütçede bulunan açığı projelendirme yaparak ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bu kent hizmet istiyor. Bu açığı hizmet için kapatmamız lazım. Tarsus Belediyesi, cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında bütçesine ulaştı. Yasal olmayan bir işlemi biz asla yapmayız. Sayıştay müfettişlerine, danışmanlara sorduk. Halka hizmeti ve faydayı esas alarak böyle bir belgeyi meclise getirdik. Eğer kat karşılığı verilecekse encümen tarafından komisyona böyle bir öneri getirelim, komisyon karar versin dedik, encümen karara göre anlaşmayı yapsın dedik. Şu an yaptığım açıklamalar bu gündem maddesinde fayda dışında hiçbir amaç güdülmediğinin göstergesidir” diye konuştu.

"Ben belediyede olduğum sürece belediyeyi borçlandırmadan projelerimi götüreceğim"

Reddedilen maddeye ilişkin kimsenin önlerini kesmesine izin vermeyeceklerinin vurgusunu yapan Bozdoğan, “İnşallah bugün geçiremediğimiz, daha öncede geçiremediğimiz bazı projelerde biz yenisini ekleyerek, daha fazla çalışarak, o çok meşhur sözü tüm meclis üyelerime hatırlatarak özellikle anlatacağım. ’Sadakat sevgiyle oluyor, cesaret itibarla oluyor, ihanet intikamla ödeniyor’. Bizim intikamımız ne? Bizim intikamımız yeni projeler. Muhtar arkadaşlarımız burada bizi dinlemiştir. Aslanlar gibi çalışıyorlar, hiç merak etmeyin. Sosyal tesislerimizde bitecek. Size verdiğim tüm sözlerin, okuma salonları olsun, muhtar odaları olsun, doktor odaları olsun, konuk odaları olsun hepsini tek tek yapacağız. Hiçbir muhtar demeyecek, ’bizim açılmadık yolumuz kaldı’ diye. Bütün yolları açacağız. Yollar insanları kavuşturur. Yollar özgürlüktür ve hepsi yapılacak. Biz o parayı buluruz, o parayı yurt dışından da buluruz ama ben bu belediyede olduğum sürece bu belediyeyi borçlandırmadan projelerimi götüreceğim. Hakkım yok mu var. Bugün bu yüce meclisimizin komisyona gönderilmesini bile reddettiği evrak mutlaka yine gelecek. Madde ısrarı yapacağız. Madde ısrarına yine mi ısrar geldi, kendi meclis üyelerimle adliyeye başvuracağız. Konunun adliyede olduğunu göstereceğiz. Kim olursa olsun, hizmet konusunda kimsenin önümüzü kesmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde ifade etti.

"Tarsus’un geleceğiyle oynanması gayretlerini her zaman dile getireceğim"

Hizmetleri her daim yapacağını ifade eden Bozdoğan, şöyle devam etti; “Bugün Tarsus’ta vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini belki de direk olarak etkileyecek projelere sağlanacak finansal kaynakların bazı zamanlar çeşitli ayak oyunlarıyla, bazı zamanlar da hesaplarla yanlış kamuoyu oluşturarak halkın bilincini karartma uğraşlarıyla engellenmeye çalışılmasını, Tarsus’un geleceğiyle oynanması gayretlerini elime mikrofon aldığım her yerde anlatacağımı bilmelerini istiyorum. CHP grup kararı olsaydı bugün bu karar meclisten geçerdi. Kimi partinin aldığı karar kendini bağlayıcıdır. Kimi partinin de grup kararını almaması yine o partinin kendisini bağlar. Yine bu tartışmalarımızı yapmamız ise demokrasinin en güzel örneğidir.”