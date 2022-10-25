Bozdoğan: "Bu kentin ranta 3-5 çapulcuya gitmeyecek"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kimin rantına dokunduysam, herkesten acayip sesler çıkıyor. Ama ben bunlara hep dokunacağım. Çünkü bir kentin rantını halk oluşturur. İsmetpaşa’nın rantını da halk oluşturdu. O rantlar 3-5 tane çapulcuya asla gitmeyecek" dedi.

Belediyenin iştirak şirketi olan TESKİ hakkında ortaya atılan iddialar üzerine basın toplantısı düzenleyen Bozdoğan, "TESKİ bizim özellikle kentsel dönüşümde, yoksul kesimin ev sahibi olabilmeleri ve gelirlerini arttırmak için kurulan bir şirkettir. Ama yaklaşık bir yıllık süreçte halka ve kuruma zarar verdiğini gördüğümüzde yönetim kurulunu hemen değiştirdik ve bununla ilgili de zaten suç duyurusunda bulunmuştuk” ifadelerini kullandı.

"Çiğ yemedim karnım hiç ağrımaz"

Memleketin en büyük sorununun rant olduğunu söyleyen Bozdoğan, "Kimin rantına dokunduysam herkesten acayip sesler çıkıyor. Ama ben bunlara hep dokunacağım. Çünkü bu kentin rantını halk oluşturur. İsmetpaşa’nın rantını da halk oluşturdu. O rantlar 3-5 tane çapulcuya asla gitmeyecek. Ve orası emin olun Tarsus’un en güzide, en iyi kentsel dönüşümüne giden yeri olacak. Bunun arkasına Bağlar, Gaziler, Yenimahalle her taraf gelecek ama hepsi de yasal. Kim ne yaptıysa kasaya girer ve giren paranın halka hesabı verilir. Ben çiğ yemedim karnım hiç ağrımaz. Ama burada kimler çiğ yediyse adalet mutlaka hesabını soracaktır. Ben bu memleketin çocuğuyum, burada doğdum, burada büyüdüm ve burada öleceğim" diye konuştu.

"İlgili şahıslara suç duyurusunda bulunduk"

Konuyla ilgili olarak süreçte herhangi bir zarar yaşanmaması adına çabaladıklarını belirten ve halkın şirketi olan TESKİ’nin üzerinden yapılan açıklamalar sonrası suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Bozdoğan, şöyle devam etti; "Bu süreçte bir ön protokol elbette yapılabilir. Fakat bu ön protokoller yapılırken vatandaştan alınan paraların mutlaka kurumun, yani TESKİ’nin kasasından geçmesi gerekir. Ama baktığımızda tabloda TESKİ’nin kasasına girmeyen paraların olduğunu gördük. Girmeyen bu paraları gördüğümüzde de yeni yönetim kurulumuz, muhasebecilerimiz, avukatlarımız bunların hesaplarını yapıp, bu hesapların kasaya dönmesini beklediler. Ve bununla ilgili de ne kadar kurum zarara uğratıldıysa, bu kuruma uğratılan zararın mutlaka giderilmesi istendi. Ama o paranın kasaya gelmemesinden dolayı hem daha önce yaptığımız suç duyurusu var hem de bugün Cumhuriyet Başsavcılığına gidip yeni bir suç duyurusunda bulunup, TESKİ’nin tüm evraklarını teslim ettik. Burada amacım öncelikli olarak bir halkı korumak, iki TESKİ’yi korumak. Çünkü bu şirket belediyenin şirketi ve dolayısıyla halkın şirketi. Halkın şirketine verilecek zarar kim tarafından olursa olsun adaletin elinden hiçbir zaman kaçamaz."

"Tüm belgeler, kanıtlar elimizde"

Bozdoğan, basın mensuplarının kasa miktarıyla ilgili sorusuna ise "Şu an kasada gözükmeyen 1 milyon 800 bin TL. Ancak garantisi olan bir para çünkü ilgili arkadaşların daireleri, evleri, arsaları var. Biz oradan keser şirketin hesabına koyarız. Ancak yapılan işlemin yanlışlığından dolayı bunu adli makamlara bildirmek zorundaydık. Bu süreç 6 ay önceydi. Şöyle bir örnek vermek isterim; bir arsamız vardı, belediyeden meclis kararı ile devredilmişti. Mahkeme kanalı ile bilirkişi fiyatı istedik. Mahkemenin tespit ettiği fiyatın altında satış yapıldığı için orada bulunan açığı hemen bildirdik. Çünkü hiç kimse bilirkişinin tespit ettiği fiyatın altına satış yapamaz. Yani insanlar bir şeyleri söyledikleri zaman, söylediklerini ispat etmek zorundadır. Bu süreçte bizim de tüm belgelerimiz elimizde. 10 ay sadece muhasebe işlerimiz sürdü. Çünkü birilerinden bir şey aldığınız zaman kasaya girmek zorunda. Biz onu görmek zorundayız. Halka bunları anlatacağız, çünkü kasaya girmeyen para olduğu zaman kimdeyse yasal yolla onu talep etme hakkımız var" şeklinde yanıt verdi.

"Çok yakında temel atılıyor"

Çok yakında kentsel dönüşümün olduğu alana temel atacaklarını belirten Başkan Bozdoğan, “Son kamulaştırmanın yapılmasını bekliyoruz. Mühendis arkadaşlarımız şu an hazır. Buradan İsmetpaşa’ya özellikle sesleniyorum. Ben her cumartesi saat üçte buradayım ve basındaki arkadaşlar da gelebilir. Halkımıza ne yaptığımızı tek tek anlatıyoruz. Bu hafta yaptıklarımız bunlar, bakın insanlar hasta oluyor, insanlar bedenini kaybediyor, sadece sağlığını kaybetmiyor. Ama bizim için iki şey önemlidir, biri onurdur, biri erdemdir. Yıllar geçtikten sonra bile bunlar konuşulur. Ve bu konuda tekrar tekrar söylüyorum. Kim halka zarar veriyorsa ben o halkın avukatıyım” dedi.

"Silahlı örgütle işim olmaz, benim tek korumam devletin verdiği polis"

Bozdoğan, konuşmasına şöyle devam etti; "Bakın ben bu memlekette 33 yıl doktorluk yaptım. Benim öyle silahla, örgütle işim gücüm olmaz. Benim korumam emniyet mensubu arkadaşımız. Suç örgütü mü var? Devletin polisi. İsimler üzerine de konuşmayayım. Çünkü bu işler adli makamlara verildi. O’nun oradaki görevi kentsel dönüşüm, kendi arsası da var orada, şu an üzerinde hala arsa var. Ve orayla anlaşma yapılsa belki 10 tane daire alacak kadar bir geliri var. 1 milyon 800, gerekirse eğer onda çıkarsa o arkadaştan kesiveririz. Ama neticede TESKİ’ye zarar vermesine müsaade etmem. Ve bu arkadaşla yapılan protokol anlaşmasında yüzde ikilik bölüm kadar, yani tüm işleri bitirdiği zaman alacağı bir para var. O parayı da zaten ödemiş bulunuyoruz herhalde, eksik kalmadı."

"Bu takıma zarar gelmesine müsaade etmem"

Tarsus İdman Yurdu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bozdoğan, “Tarsus İdman Yurdu, Tarsus’a mal olmuş bir takım, bir marka değer. Bu marka değerinin de en iyi yere gelmesi için bir belediye başkanı olarak elimden gelen her şeyi yaparım. Bu takım daha önce 3,5 milyon borç ile bırakıldı. Geçtiğimiz sezon Tarsus İdman Yurdu, yeni yönetimle 20 milyona yakın borçla teslim alındı. 17 milyon transfere, 3 milyon ise istifa edene. 3 tane teknik direktör gitmiş, 3 maç oynayan teknik direktöre dünyanın tazminatını ödeyen bir İdman Yurdu vardı, günahtır. Niye hemen 3 maç sonrasında istifa denilir? Neden istikrar olmaz? Ve bunları yapanlar maalesef belli köşeleri tutmuş insanlar. Ben bu takıma asla ve asla siyasi bir hamle getirmedim" diye konuştu.