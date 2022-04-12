BonaBant’tan Amerika’ya ihracat

Mersin’de akrilik bant üretimini sürdüren BonaBant, Amerika’ya ihracat gerçekleştirdi.

Mersin’deki üretim tesisinde yılda 5 bin ton üretim yaparak ciddi bir ivme yakalayan BonaBant, ihracat noktasında önemli adımlar atıyor. 25 ülkeye ihracat yapan BonaBant, ülke ağına Amerika’yı da ekleyerek konteyner bazında ihracat gerçekleştirdi. Dış pazarda önemli bir yer edindiklerini belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "BonaBant her geçen gün önemli ölçüde büyümeyi sürdürüyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz üretim tesisimizde başlayan yolculuğumuz Amerika’ya kadar uzanarak dış pazarda ciddi yer edindi. Şuanda Amerika’ya konteyner bazında ihracat gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte ihracat rakamlarımızı artırarak daha fazla ülkeye ulaşma hedefindeyiz. Ülkemizin sektördeki ithalatını azaltmak için çok çalışıyoruz. Çalışmalarımızın neticesinde de güzel sonuçlar elde ediyoruz" dedi.