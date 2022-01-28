banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

BonaBant, 2022’ye yüzde 15 büyümeyle girdi

Mersin’deki teknolojik tesisinde akrilik bant üretimi yapan BonaBant, 2022 yılına yüzde 15 oranında büyüme sağlayarak giriş yaptı. Ülkelerin, ambalaj bandındaki renk seçimi, firmanın pazar ağını genişletirken, Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Ülkelerin bant rengi tercihleri konusunda butik hizmet veriyor olmamız çok işe yaradı” dedi.

MERSİN 28.01.2022, 12:03
BonaBant, 2022’ye yüzde 15 büyümeyle girdi

Mersin’deki teknolojik tesisinde akrilik bant üretimi yapan BonaBant, 2022 yılına yüzde 15 oranında büyüme sağlayarak giriş yaptı. Ülkelerin, ambalaj bandındaki renk seçimi, firmanın pazar ağını genişletirken, Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Ülkelerin bant rengi tercihleri konusunda butik hizmet veriyor olmamız çok işe yaradı” dedi.

Alanında pazarın en genç üreticisi konumunda yer alan BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, yaptığı açıklamayla 2021 yılını değerlendirdi. “Temellerini 2018 yılında attığımız firmamızı sektör lideri konumuna getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Arslan, kullanım alanlarına göre farklı özelliklere sahip olan bantlar ürettiklerini söyledi. Arslan, “Sektöre kattığımız en büyük yenilik de çeşitliliktir. Koli bandı, akrilik bant, baskılı bant, hotmelt bant, streç, jumbo bobin ürünleri gibi ürünler bant çeşitlerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda hedeflerinde bile olmayan pazarlara 2021 yılında hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Arslan, “Bu konuda ülkelerin bant rengi tercihleri konusunda butik hizmet veriyor olmamız çok işe yaradı. Irak bölgesi, sarı renkte bant tercih ediyor. Avrupa ülkeleri için ise son dönemde özel bir renk çalıştık. Seri üretimde oldukça zor olan taba rengini çok iyi şekilde tutturabildiğimiz için Avrupa’dan oldukça yoğun şekilde sipariş aldık” ifadelerini kullandı.

“İhracatta kritik eşiği aştık, doğru bir strateji izliyoruz”

Geçen yıl tüm sektörlerde olduğu gibi ambalaj sektöründe de hammaddeye ve döviz kurlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak zaman zaman zorluklar yaşadıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti: “Ancak, artık rotamızı tamamen 2022 yılsonu hedeflerimize çevirdik. Firma olarak çok yeni kurulmuş olmamıza ve bunun üzerine bir de pandemiyle geçen yaklaşık 2 yıla rağmen emin adımlarla ilerlemeyi başardık. Konum olarak da lojistik fırsatını en iyi şekilde kullanarak sektörde yaşanan durgunluğu lehimize çevirebildik. Kaliteli ürünü iyi fiyat avantajıyla sunduğumuz Avrupa pazarında yıl içerisinde ihracatta başarılı bir ivme yakalamayı başardık. İhracatta kritik eşiği aştık, doğru bir strateji izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi küresel ekonominin küçülme yönünde bir seyir izlediği bir dönemde biz, ülke olarak büyüme kaydediyoruz. BonaBant olarak konteynerler dolusu ürünü ihraç etmekten ve ülkemize katkı sağlamaktan ötürü son derece mutluyuz.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11