Bölge Müdürü Akduman, Erdemli ağaçlandırma sahalarını inceledi
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ KENAN AKDUMAN, ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE (ÇEM) ESKİ GENEL MÜDÜRÜ HANİFİ AVCI İLE BİRLİKTE, ERDEMLİ İLÇESİNDE ÖNCEKİ YILLARDA TESİS EDİLMİŞ AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) eski Genel Müdürü Hanifi Avcı ile birlikte, Erdemli ilçesinde önceki yıllarda tesis edilmiş ağaçlandırma sahalarında incelemelerde bulundu.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akduman ve Avcı’ya, incelemelerinde Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, şefler ve emekli ağaçlandırma işçisi Kerim Tıraş da eşlik etti.
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan 2011 ile 2016 yılları arasında tesis edilmiş sahalar gezilirken, Hacıalanı, Gavuruçtuğu ve özellikle Ünlük Tepe mevkinde 2 bin 200 metre rakımda yapılan çalışmaların başarılı ifade edildi.
Açıklamada, çalışmalarda dozer sürümü ve meror teras yönteminin uygulandığı, bu sahalarda serpantin ana kaya olan yerlerde karaçam, karstik yapıda olan sahalara ise sedir dikimi yapıldığı kaydedildi. Ayrıca gelir getirici tür kapsamında ceviz, badem ve mahlep gibi türlerle yapılan çalışmaların başarılı olduğu belirtilen açıklamada, köylülerin bu çalışmalardan memnun oldukları ve devamını istedikleri dile getirildi.
Sedir ilk aralama çağındaki bakım çalışmaları da yerinde inceleyen Akduman ve beraberindekiler, silvikültürel ilkelere uygun olarak çalışmaların devam etmesi gerektiği talimatlarını verdi.
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