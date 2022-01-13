Bireysel sulama sistemlerini destekleme projesi çiftçilere anlatıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çiftçilere 1 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe desteği olan bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi anlatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ile Erdemli ilçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere 1 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe destekli “Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi” proje bilgilendirme toplantısı düzenledi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans salonunda yapılan toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ömer Seyran, İlçe Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, sulama kooperatifi yöneticileri, çiftçiler ile muhtarlar katıldı.

Bakanlıklarının kırsal kalkınmaya önem verdiğinin altını çizen Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ömer Seyran, kırsal kalkınmayı sağlamak amacı ile bakanlığın 1 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe destekli ‘bireysel sulama sistemlerini destekleme’ projesine destek verdiğine ve yararlanmak isteyen çiftçilerin başvurularının başladığını kaydetti.

İlçede tarım arazisi 877 bin dekar alanın 129 bin dekarında sulu tarım yapıldığına değinen İlçe Müdürü Mesut Yıldız, ”İlçemiz sulama suyu sıkıntısı çeken bir ilçe olmasına rağmen bizleri teselli eden tek durum ise çitçilerimizin bu konuda bilinçli olması ve modern sulama sistemi kullanmalarıdır. Bakanlığımız üreticilerimize her zaman olduğu gibi şimdi de modern sulama yöntemlerine desteğini vermeye devam etmektedir. Bakanlığımızca Kırsal kalkınma Desteklemeleri kapsamında bireysel basınçlı sulama sistemlerine bu yıl da yüzde 50 hibe desteği verecektir. Tüm çiftçilerimizin bu desteklemeden faydalanmalarını istiyoruz’’ dedi.

Hibe desteği verilecek yatırım konularının ise, “Tarla içi damla sulama sistemi kurulması. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması. Tarla içi mikro yağmurlama sistemi kurulması. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması. Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması. Tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması” olduğu kaydedildi.