Bir günlüğüne itfaiyeci oldular

Mersin’de özel çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci olarak ateş söndürdü, kurtarma tatbikatına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası kapsamında belediyeden destek alan özel bireyleri Mezitli İtfaiye Grup Amirliğinde misafir etti. Kahraman itfaiyecilerle aksiyon dolu bir gün geçiren çocuklar, hem eğitim aldı hem de yangın söndürmeden kurtarmaya kadar pek çok çalışmaya katıldı. İtfaiye üniforması giydirilen çocuklara ilk olarak yangın sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, bilgilendirmenin ardından heyecan dolu bir serüvene başladı. Kendilerine özel olarak hazırlanan yangın söndürme tulumbalarının başına geçen minik itfaiyeciler, alanda yakılan ateşe müdahale etti.

Özel çocuklar metrelerce yüksekten indi

AFAD ekipleri tarafından deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili de çocuklara bilgi verildi. Ardından Büyükşehir Belediyesinin 1’i arama kurtarma çalışmalarında görev alan 4 köpeğiyle birlikte keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, aksiyon dolu bir çalışmada daha yer aldı. İp tekniği kullanılarak kurtarma çalışmalarına katılan özel gereksinimli çocuklar, metrelerce yükseğe çıktı. Çocuklar, ip tekniğiyle yapılan kurtarma çalışmalarını deneyimlemenin de heyecanını yaşadı.

Özel gereksinimli çocuklar, en büyük heyecanı ise yangın söndürme aracına binerek yaşadı. İtfaiye personeli eşliğinde aracın sirenlerini çalarak ve araçtan anons yaparak Mezitli İtfaiye Grup Amirliğinin çevresinde tur atan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

“Özel çocuklar itfaiyeye ayrı bir sempati duyuyor”

İtfaiye Dairesinde görevli Afet Arama Kurtarma Amiri Davut Yeşilyurt, çocukların itfaiyeye büyük ilgi duyduğunu belirterek, “Çocuklar zaten itfaiyemizin bir parçası. Hele ki özel çocuklar itfaiyeye ayrı bir sempati duyuyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü riskli ve stresli bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı konuk ettiğimizde bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz, kendimizi işimize daha iyi veriyoruz ve bütün çocukları bekliyoruz” dedi. Özel çocuklar için tasarlanan tulumba ile miniklerin yangın söndürdüğünü sözlerine ekleyen Yeşilyurt, “O tulumbayla müdahale ederken çok mutlu oldular. Köpeklerimizle haşır neşir oldular, orada ciddi bir mutluluk yaşadılar. Çocuklarımızı tırmandırarak hem yükseklik korkularını yenme hem de o heyecanı tattırma anlamında güzel adımlar attık” diye konuştu.

“Çocuklarımız gözlem yaparak koruma yöntemi geliştirmiş oluyorlar”

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkında görevli Özel Eğitim Uzmanı Evrim Söbe, normal gelişim gösteren bir çocuğun herhangi bir afette neler yapması gerektiğini bildiğini ancak özel gereksinimli çocukların bunun farkında olmadığını vurgulayarak, “Ne yapmaları gerektiğini bilmeleri için ’İtfaiye Haftası’nda buraya getirdik. Küçük bir tatbikat gerçekleştirdik ve çocuklarımız az çok gözlem yaparak evde en azından bağımsız yaşarken kendilerine karşı koruma yöntemini geliştirmiş oluyorlar. Köpeklerimiz onlar için güzel bir terapi oldu. Çok mutlu oldular. Köpekleri ellemeye korkan çocuklarımız da vardı. En azından bu korkularını biraz yenmiş oldular. Yükseklik korkularını da bu şekilde aşmaya çalışıyorlar. Zaten amacımız çocuklarımızın var olan korkularını aşmaya çalışmalarına yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.