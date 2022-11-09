Bin 500 kadın ’Güçlü kadın, güçlü Türkiye’ sloganıyla bir araya geldi

Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi ile teşkilatlar işbirliğiyle ’kadın hareketi’ çerçevesinde bin 500 kadın bir araya geldi. Belediye Kongre Merkezinde düzenlenen programda, ’Güçlü kadın, güçlü Türkiye’ mesajı veren kadınlar tek yürek oldu. Erdemli Belediyesinin projelerine kadınların güçlü destek verdiği aktarılırken etkinlikte, hoş geldin bebekten, anne taksiye, çocuk trafik eğitim parkurundan kadınlar için açılan spor ve kurs merkezlerine kadar kadınlar için yapılan çalışmalar sunumla anlatıldı.

Hayatın her anında memleketin dört bir tarafında çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bizim kültürümüz kadar kadına değer veren başka bir kültür, başka bir millet yok. Bu milletin bireyi olmaktan, bu milletin bir ferdi olmaktan şeref ve gurur duyuyoruz. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz, sizlerle birlikte inşallah bu kentin tüm mahallelerini, tüm sokaklarını nakış nakış işleyip, kentimizde yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini, hayat standardını zirveye çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bu kentte bir tek mutsuz insanımızın olmaması adına Kadın Dayanışma Merkezinde bulunan gençlerimiz, kardeşlerimiz, uzman psikologlarımız sizlerin evinize kadar, hanenize kadar gelerek danışma hizmetleri veriyor. Dolayısıyla biz kentte yaşayan insanlarımızın maddi ihtiyaçlarını giderdiğimiz gibi her türlü kişisel ihtiyaçlarını da gidermek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim gidecek başka bir kentimiz yok. Biz Erdemlimizi mamur, müreffeh, mükemmel kılmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Program da konuşan Milletvekili Olcay Kılavuz, “Sizler Türk kadınları asaletin, faziletin, iffetin ve her türlü güzelliğin üstün, yüksek şahsiyetlerisiniz. Sizler bir bayrak gibi gönlümüzde yeri büyük olan insanlarsınız” diye konuştu.

Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise “ Sizlerin bu ülkenin geleceğine, bu mini mini bebelerin geleceğine sahip çıkacağınızdan zerre kadar bir şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

Üretici kadınlara destek

Etkinlikte, üreticilerin ürünlerini aracısız olarak getirip sattığı pazar sayesinde hem satıcı hem alıcının alışverişten karlı çıktığı da anımsatıldı. Kendi ürünlerinin satışını yaparak gelir elde ettiğini ifade eden Fatma Yuvuz, “Burası üretici pazarı, başta bu üretici pazarımıza sebebiyet olup da bize ekmek kapısı açan Mükerrem Tollu’dur. Başkanımızdan Allah razı olsun, çok çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Üretici pazarı sayesinde ürettiği ürünleri satarak ihtiyaçlarını karşılayabildiği ifade eden Zeynep Yörük de “Benim küçük çocuğum var. Çalışmaya gidemiyorum ama kendi ürettiğimi en azından çocuğum yanımdayken tarlada üretip buraya getirip nakit paraya çevirebiliyorum. En azından evimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum” diye konuştu.

Üretici pazarının kadınlar için büyük fırsat olduğuna değinen Fatma Doğu, “Birçok arkadaşlar gerçekten kendi ürettiklerini getirme fırsatı buldu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye örnek proje”

Programda tarlalarını süremeyen çiftçilere ücretsiz olarak buğday tohumu dağıtılarak ekimlerinin de yapıldığına değinildi. Belediyenin verdiği tohum sayesinde tarlalarının artık boş kalmayacağını ifade eden çiftçi Begüm Ateş, “Bu proje sayesinde Erdemli Belediyemiz tarlalarımızı boş bırakmıyor, verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi. Züleyha Arslan, “Yörüğün çadırında duman tütmesi için ekip biçmemiz lazım” derken, çiftçi Emine Diker ise “Toros dağlarında ekip biçebilirsek varız, yoksa yokuz” diye konuştu.