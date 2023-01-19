Bin 136 dosya uzlaştırma ile sonuçlandı

Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk bölgesinde bin 136 dosyanın uzlaştırma ile sonuçlandığı belirtildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022 yılı ’Uzlaştırma Değerlendirme’ toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Özge Yıldırım Korkmaz, uzlaştırma bürosu personeli ve Silifke Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna bağlı uzlaştırmacılar katıldı. Toplantıda Silifke, Anamur, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçelerinde gerçekleşen adli olaylar çerçevesindeki uzlaştırma dosyalarına ilişkin veriler değerlendirildi.

2022 yılına ilişkin verileri paylaşan Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, "Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca 2022 yılında toplam 2 bin 312 dosyadan, bin 136 adedi uzlaştırma ile sonuçlanmıştır. Genel başarı oranı yüzde 49,13 olarak değerlendirilmektedir. Silifke Ağır Ceza bölgesi olarak 2022 yılını geride bırakırken, 2023 yılında uzlaştırma anlamında daha büyük hedefler belirledik. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte bölgemizde uzlaşma kültürünün yerleşmesi ve uzlaştırma oranının artırılması için her türlü desteği sağlamayı planlıyoruz. Bu vesileyle adli yargı çevremizde görev yapan uzlaştırmacılara emek ve gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, planladığımız hedefler doğrultusunda özverili çalışmalarının devamını bekliyoruz" dedi.

Uzlaştırma işlemlerinde yaşanan sorunlara ilişkin soru, görüş ve önerilerin dinlenilmesi ile mevcut uygulamaların geliştirilmesi yönünde karşılıklı fikir alışverişinin akabinde Başsavcı Eskiler tarafından, 2022 yılı uzlaştırma verilerine göre en yüksek başarı oranını sağlayan uzlaştırmacı Erdal Comart’a plaket verildi.