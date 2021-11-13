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Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri önlük giydi

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlük giyerek mesleğe bir adım daha attı.

MERSİN 13.11.2021, 15:31
Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri önlük giydi

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlük giyerek mesleğe bir adım daha attı.

Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, diyetisyen adayları için önlük giyme töreni düzenlendi. 45 Evler Kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilen törene, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Beyaz önlükler; temizliği, saflığı, merhameti, sevgiyi içinde barındıran, güven uyandıran semboldür”

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Gülşen Atalay, törende yaptığı konuşmada, Beslenme ve Diyetetik Bölümünün 2018-2019 eğitim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyetlerine başladığını anımsattı. Bölümde, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış, üstün nitelikli profesyonel diyetisyenler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Atalay, “Diyetisyen; uluslararası meslek sınıflamasında tıp, diş hekimliği, hemşirelik gibi sağlık grupları ile birlikte sağlık sınıfı içerisinde yer almaktadır. Günümüzde modern toplumların en yaygın sağlık sorunlarının başında yer alan bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir” dedi.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında beslenmenin birçok hastalığın altında yatan temel ve hazırlayıcı neden olduğuna dikkat çeken Atalay, öğrencilere seslenerek, “Bu bağlamda eğitim öğretim hayatınız boyunca alacağınız temel tıp bilimleri ve beslenme bilimleri eğitimleriniz, yaşam boyunca sahip olacağınız diyetisyenlik mesleğiniz ile insan ve toplum sağlığına katkınızın çok büyük olacağını düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, sağlık profesyoneli adayı olarak bugün giyeceğiniz beyaz önlükler temizliği, saflığı, merhameti, sevgiyi içinde barındıran, en önemlisi de güven uyandıran bir semboldür. 20 yılını meslekte geçirmiş ve beyaz önlüğünü layığıyla taşımaya çalışmış bir diyetisyen olarak sizden beklentim, mesleğinizin etik değerlerine sahip çıkmanız, her durumda insani değerleri gözetmeniz, mesleki bilgi ve becerilerinizle her ortamda özgüvenli bir duruş sergilemenizdir” diye konuştu.

“Meslek yolculuğunuzda bir adım daha atmış olacaksınız”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcanarslan da “Bugün sizler mesleğinizi uygularken bir üniforma niteliği taşıyan beyaz önlüklerinizi giyeceksiniz. Beyaz önlük temizliği, saflığı, merhameti sembolize eder ama bir başka özelliği de leke tutmamasıdır. Bu nedenle sizlerden mesleğinizi uygularken gerekli özeni göstermeniz beklenir. Bugün sizler beyaz önlüklerinizi giyerek meslek yolculuğunuzda bir adım daha atmış olacaksınız. Üniversite olarak bu yolculukta gelişiminizi destekleyecek ve tam donanımlı bir diyetisyen olmanız için her türlü imkanı sağlayacağız. Size düşen, beyaz önlüğünüzün simgelediği değerlere sahip çıkacak birer diyetisyen olmak için azami gayreti göstermektir. Bunu başaracağınıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Arıöz ise Beslenme ve Diyetetik Bölümünün yükselmesine katkı sağladığı için Prof. Dr. Yüksel Özdemir’e teşekkür etti. Arıöz, “Bu sene birincilerimize teşekkür yazılarını göndereceğiz. Bu sene ilgili 4 bölümümüzü bir araya getiriyoruz, onun alt yapısını hazırladık. Aşçılık, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Teknoloji ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü 45 Evler Kampüsümüzde bir araya getireceğiz. Hem bilimsel çalışmalar anlamında hem de öğrencilerimizin birbirinden öğrenmeleri adına çok güzel olacak. Zira bu işi en iyi yapan üniversitelere ve bölümlere baktığımızda birinci olarak vaka çalışması, ikinci olarak akran öğrenmesi olarak görülüyor, biz de aynısını yapacağız. Dörtlü multidisipliner çalışma hep burada olacak, bu kariyerlerinizde bir etki olursa ne mutlu bize” dedi.

Konuşmaların ardından önlük giydirme seremonisi gerçekleştirildi. Seremoninin ardından yemin töreniyle etkinlik sona erdi.

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