"Ben Mimar Sinan" oyunu basın mensupları için sahnelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, "Ben Mimar Sinan" oyununu basın mensuplarına özel sahneledi.

Turgut Özakman’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın, Mimar Sinan karakterini Şehir Tiyatrosu oyuncularından Mahir Okdemir’in canlandırdığı, proje sorumluluğunu Şehir Tiyatrosu oyuncularından Güvenç Gümüş’ün üstlendiği, sanatçılar Ersen Ocak, Anıl Tunç Karaersal ve Berkin Özuyanık’ın çeşitli karakterleri seslendirdiği ‘Ben Mimar Sinan’ oyunu, basın mensuplarından büyük beğeni gördü.

Tek kişilik ’Ben Mimar Sinan’ oyununu sahneye taşıyan Şehir Tiyatrosu oyuncularından Mahir Okdemir, oyunda Mimar Sinan’ın sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde yaptığı eserlerin ve o eserlerin hikayesinin anlatıldığını ifade ederek, "Böyle kıymetli bir karaktere hayat verecek olmak, benim için kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. Bu oyunun bir parçası olduğum için ben çok mutluyum" dedi. Okdemir, Mimar Sinan oyununu okullarda sergilemeye devam edeceklerini de belirterek, "Çocuklar bir duygu seli yaşıyorlar. Çünkü onlar karşılarında, tarihe isim bırakmış kıymetli bir mimarı görüyorlar. Yaptığı eserleri öğreniyorlar ve bu onları çok duygulandırıyor, çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Mimar Sinan ulusal bir değerimiz"

Gazeteci Semir Bolat oyunu çok beğendiğini söyleyerek, "Mimar Sinan ulusal bir değerimiz. Bu ulusal değerimizin bilimsel yönünün, tiyatroya aktarılması aslında çok zor. Mersin Büyükşehir Tiyatrosu bunu başardı ve Mimar Sinan’ın doğumundan aramızdan ayrılışına kadar, o yıllarda yaşayan bütün padişahların da hayatını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en gelişmiş olan dönemini herkesin anlayabileceği bir şekilde ortaya koydu. Gerçekten çok güzel bir tiyatro eseri. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.