Belediye faaliyetlerine gönüllü olarak katılan Mina’ya doğum günü sürprizi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin bazı faaliyetlerine gönüllü olarak katılmasıyla tanınan Mina Özbek’e unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Tarhan, Mina Özbek’in 7. yaşını kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Mezitli Belediyesindeki çeşitli faaliyetlere olan katkılarıyla tanınan minik gönüllü Mina Özbek, annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım malzemelerinin hazırlanmasında ve dağıtımında yardım için çalışma yaptığı esnada unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı. Mina ve annesini makamına davet eden Başkan Tarhan, pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

"O gönüllü hareketimizin en küçük temsilcisidir"

Mina’ın yaşına rağmen gösterdiği özveriyle, temiz duygularıyla Mezitli Belediyesine büyük katkı sunduğunu ifade eden Tarhan "Bugün sevgili Mina’nın doğum gününü kutluyoruz. 7 yaşına girdi. Başarılı bir hayat diliyorum. Umarım sağlıklı ve başarılı bir geleceği olur. Biz her zaman Mina’nın yanında olacağız. Mina’yı artık Mersinlilerin çoğu tanıyor. O, gönüllü hareketimizin en küçük temsilcisidir. Mina, birçok çalışmada gönüllü olarak yer aldı ve herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. Yaş fark etmeksizin herkes katılabilir. Mina üzerinden tüm gönüllülere teşekkür ediyor ve kendisine sağlıklı yıllar diliyorum" dedi.