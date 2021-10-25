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"Beden ve Omurga Sağlığı Eğitimleri" başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin iş birliğiyle MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde ücretsiz “Beden ve Omurga Sağlığı Eğitimleri” başladı.

MERSİN 25.10.2021, 09:59
"Beden ve Omurga Sağlığı Eğitimleri" başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin iş birliğiyle MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde ücretsiz “Beden ve Omurga Sağlığı Eğitimleri” başladı.

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi, sınava hazırlanan öğrencilere psikolojik ve rehberlik desteklerinin yanı sıra sağlık konusunda da katkı sağlamaya başladı. Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı Ceyda Dinçer, yeni başlayan eğitimin amacını anlatarak, “Bu hizmetle beraber öğrencilerin sosyal alanlarda da başarılı olması için gerekli olan bedensel ve zihinsel aktivitelerini desteklemek istiyoruz. Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’müzle beraber başlattığımız ve fizyoterapist hocalarımız eşliğinde gerçekleştirdiğimiz beden ve omurga sağlığı eğitimlerimiz başladı. Bundan sonra belirli aralıklarla öğrencilerimizle bu faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

“İlk başta öğreteceğimiz şey nasıl oturmamız gerektiği”

Fizyoterapist Bengisu Gürler ise verilen eğitimin içeriğinden bahsederek, “Ders çalışma ortamında nasıl bir ergonomiye sahip olunması gerektiği, ders çalışmayla birlikte omurga sağlığımızı nasıl koruyabileceğimize dair egzersiz önerileri, oturma esnasında ve ders çalışırken alınan pozisyonlarda nasıl düzenlemeler yapılabileceği gibi konuları konuşuyoruz. Ayrıca hem stres üzerine hem ders çalışmanın verimi üzerine bayağı etkili olan nefesimizle ilgili nasıl kontrol sağlayabiliriz gibi konu başlıkları altında danışan öğrencilerimize eğitim veriyoruz” diye konuştu.

Uzun süre masa başında oturan öğrencilerde bir süre sonra sağlık problemleri görülmeye başlandığını kaydeden Gürler, “İlk başta öğreteceğimiz şey nasıl oturmamız gerektiği, ne kadar sıklıkla oturmaya ara vermemiz gerektiği, oturduğumuz ortamda düzenin nasıl olması gerektiği. Bunlar zaten eğitimimizin ana başlıkları içerisinde. Eğitimimizle birlikte öğrencilerimiz de oturmanın kendilerine ne gibi etkileri olduğunu anlayacaklardır” şeklinde konuştu.

Üniversite hazırlık sürecinde MERCİ’den danışmanlık hizmeti alan öğrencilerden Mahinur Karaca da gün içerisinde yaklaşık 4 saat masa başında oturduğunu söyledi. Karaca, “Üniversiteye hazırlık süreci, derslerime odaklanmaya çalışıp aynı zamanda kendi bedensel ve mental sağlığımı korumam gereken bir süreç. Ben de maalesef nasıl oturduğuma, nasıl dik durduğuma dikkat etmiyorum. Bu konuda belediyemiz bize sağ olsun böyle bir destek sundu. Ben de oturuşum ve diğer sağlık konularında daha dikkatli olacağım. Böyle bir programın olması biz öğrenciler için çok iyi oldu” dedi.

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