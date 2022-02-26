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Beden Dili Uzmanı İlhan Doğan’dan Büyükşehir Basın Yayın Ekibine eğitim

Swiss Academy Direktörü Beden Dili İletişim Uzmanı Riccon İlhan Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekibine “Düşünce Okuma Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi” verdi. Hayatta yapılacak en güzel şeyin rahatlamak olduğunu söyleyen Doğan, “Hayatta ne kadar mutlu olabilirseniz o kadar mutlu olmaya çalışın” dedi.

MERSİN 26.02.2022, 10:28
Beden Dili Uzmanı İlhan Doğan’dan Büyükşehir Basın Yayın Ekibine eğitim

Swiss Academy Direktörü Beden Dili İletişim Uzmanı Riccon İlhan Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekibine “Düşünce Okuma Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi” verdi. Hayatta yapılacak en güzel şeyin rahatlamak olduğunu söyleyen Doğan, “Hayatta ne kadar mutlu olabilirseniz o kadar mutlu olmaya çalışın” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekibi, alanında uzman olan ve sayısız başarıya imza atan Swiss Academy Direktörü Beden Dili İletişim Uzmanı Riccon İlhan Doğan ile tanıştı. Doğan, Basın Dairesi ekibi ile oluşturduğu sohbet ortamında “Düşünce Okuma Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi” verdi. ABD eski Başkanı Barack Obama’nın da beden dili danışmanı olan Doğan; tiyatro ile psikolojiyi, beden dili ve mizahı birleştirerek geliştirdiği ‘Riccon Tekniği’ ile verimli bir eğitim sundu.

Eğitime; Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de katıldı.

“Mini minnacık şeylerden mutlu olmaya çalışın”

“Hayatta ne kadar mutlu olabilirseniz o kadar mutlu olmaya çalışın” cümleleriyle eğitime başlayan Doğan, “Bu hayatta yapabileceğiniz en güzel şey gevşemek, rahatlamak. Mini minnacık şeylerden mutlu olmaya çalışın” dedi.

İnsanların iki uç duyguyu aynı anda götürmeye çalıştığı için bocaladığını ifade eden Doğan, “Kendimizi iyi hissedelim. İyi hissedebileceğimiz insanlarla olalım. Arıza, hurda, ikinci el, virüs, bakteri gibi insanlardan biraz daha uzaklaşalım. Hayatımızda öyle gereksiz işlerle uğraşmamaya çalışalım. Güçlü şartlarda çoğu şeyin nasıl olduğunu görüyoruz. Beden diline geçtiğimiz zaman iki tane şey var; ya şefkatli olacaksınız ya şiddetli olacaksınız. İkisi bir arada olmuyor. Öyle bir şey yapıyoruz ki biz hayatta ikisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Sıkıntı buradan başlıyor. Şeffaf, sade olmak gerekiyor. Yani kendi içinde bazı şeyleri çözmek gerekiyor” diye konuştu.

“Yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri kendimize iyi gelecek şeyler yapmak”

İnsanın kendine önem vermesi, duruş, kimlik, öfke, ‘aynalama modeli’ gibi konular üzerinde duran Doğan, “Bu dünyada yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri kendimize iyi gelecek şeyler yapmak. Bugün eve gittiğinizde ilk yapacağınız yarım saat boyunca size iyi gelecek şeyi yapmak. Müzikse müzik, sarılmaksa sarılmak ama kesinlikle şunu ihmal etmemek lazım; bizim hayatımıza katkıda bulunan insanları ihmal etmemek” ifadelerini kullandı.

“Barack Obama’nın da beden dili danışmanlığını yapan çok değerli bir hocamız”

Keyifli eğitimin ardından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Gündeş de Riccon İlhan Doğan’a teşekkür ederek, “Ben de kendisinden 1,5 yıl kişisel gelişim ile ilgili eğitim aldım. Biraz daha felsefe, sosyoloji derken biraz yaşamdan arınarak üstten bakmaya başladım. Barack Obama’nın da beden dili danışmanlığını yapan çok değerli bir hocamız. Avustralya’da ormana terk edilen çocuklarla yıllarca yaşayıp onların dünyasını kitaplaştıran bir hocamız. Gelip burada bize böyle güzel bir eğitim verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Riccon Doğan, Swaziland Kralı’ndan “Lord” unvanı aldı

İlhan Doğan, Ankara’da Dil Tarih Coğrafya okurken, dil eğitimi almak amacıyla Almanya’ya gitti. Daha sonra hayali olan tiyatro eğitimini almak için İtalya’ya geçen ve Roma’da ‘Comedia deli Arte’da üç yıl öğrenim gören Doğan, İsviçre’de AKAD Enstitüsünde ruh bilimleri ve eğitim psikolojisi üzerine eğitimini tamamladı. Tiyatro ile psikolojiyi, beden dili ve mizahı birleştirerek Riccon Tekniğini geliştiren İlhan Doğan, bu tekniğin tescilini yaptırarak 1996 yılında Riccon Akademi’yi kurdu. Doğan, İsviçre Cumhurbaşkanı Pascal Couchepin, Avrupa Birliği parlamenterleri, kamu görevlileri ve bilim adamlarına, beden dilinin doğru kullanımı ve düşünce okuma teknikleri üzerine eğitimler verdi. Sosyal sorumluluk çalışmalarını “Help Yourself” adı altında kurumsallaştıran Doğan, bu çalışmalarından dolayı Lüksemburg, İsviçre ve Güney Afrika’da yılın adamı ödüllerine layık görüldü. 9 kitabı bulunan Doğan, Afrika Swaziland’da 7 yıl boyunca ülke genelinde yapılanma ve eğitim seferberliği hizmetlerinden dolayı Swaziland Kralı’ndan “Lord” unvanı aldı.

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