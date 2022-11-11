’Bayrak Dede’nin hatırası parkta yaşayacak

Mersin’de katıldığı her etkinlikte elinde Türk bayrağı taşıyan ve 2 yıl önce 87 yaşında iken tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mehmet Ali Yıldırım’a ithafen, Akdeniz ilçesindeki bir parka ’Bayrak Dede Parkı’ adı verildi.

Akdeniz Belediye Meclisi Kasım Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında, belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Mecliste, Siteler Mahallesi Muhtarlık binası yanında bulunan parka, bu mahallede yaşayan, sürekli bayrak taşıyan ve gittiği her yere de bayrakla giden ve 2 yıl önce 87 yaşında iken tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mehmet Ali Yıldırım’a ithafen ’Bayrak Dede Parkı’ adı verilmesini içeren teklif görüşüldü. Başkan Gültak’ın idareden geldiği gibi meclis üyelerinin oylamasına sunulan teklifle ilgili tartışmalar yaşandı. Teklife, Cumhur İttifakı üyeleri onay verirken, söz konusu parka ’Bayrak Park’ isminin verilmesini talep eden CHP ve HDP’li üyeler ise oylamada çekimser kaldı. Nihayetinde adı geçen parka, ’Bayrak Dede Parkı’ ismi verilmesi oyçokluğu ile meclisten geçmiş oldu.

“Amacımız örnek teşkil etmek”

Gündeme ilişkin yaşanan tartışmalar üzerine konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’de ‘Bayrak Dede’ olarak bilinen Mehmet Ali Yıldırım’ın, tüm mahallece sevilen, ilerleyen yaşına rağmen herkesin yardımına koşan hayırsever biri olduğunu ifade etti. “Amacımız, bir örnek teşkil ederek ilerleyen yaşına rağmen her işe koşan dedemizin anısını yaşatmak” diyen Gültak, “Yaşlılarımıza değer vermek zorundayız. İsimden çok, bu tür güzelliklere imza atan dedelerimiz ve nenelerimizin unutulmaması konusunda bir misyon içeriyor. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız hikayeler arasında bir isim, bir sembol olsun diye parkımıza bu ismi koyduk” diye konuştu.

Mersin Narenciye Festivali’ne 400 bin TL destek

Meclis toplantısında 8’inci Uluslararası Mersin Narenciye Festivaline 400 bin TL katkı sağlanması oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca 1-15 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak ’TFF Grassroots C Lisans Kursu’ için ihtiyaç duyulan ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Mersin Şubesi tarafından talep edilen malzeme listesinin temini için de üst limit 100 bin TL +KDV verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Çocukların önergesi oybirliğiyle meclisten geçti

Öte yandan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın daveti üzerine, Mersin İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla meclis toplantısına konuk oldu. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ’katılım’ hakkını gözettiği için Başkan Gültak’a teşekkür eden çocuklar, sözleşmenin ‘çocuğun oyun hakkı’ ilkesi gereği Özgür Çocuk Parkı’nın çocuk temelli bir hale getirilmesini içeren sembolik önergeyi meclise sundu. Önerge, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

“Çocuklarımız güldükçe, dünya çok daha güzel bir hale gelecek”

Başkan Gültak gün dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızı düşünerek kentlerimize daha fazla yeşil alan, park ve spor tesisi kazandırmalıyız. Belediye olarak çocuklarımız için yaz kampları düzenliyor, eğitimlerine katkı sunuyor, sportif etkinliklerle yeteneklerini keşfediyoruz. Spor kulübü bünyesine kattığımız yüzlerce çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımıza güzel bir dünya, aydınlık gelecek, temiz ve sağlıklı çevre ve kent sağlamak ve onlara teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız. Çocuklarımız güldükçe, dünya çok daha güzel ve yaşanılası bir yer haline gelecek. Çocuklarımızın hep gülümsediği bir dünya umuduyla, gülüşleriyle hayatı güzelleştiren çocuklarımızın ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kutlu olsun” dedi.