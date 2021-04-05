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Başsavcı Öztoprak ’Avukatlar Günü’nü kutladı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MERSİN 05.04.2021, 15:15
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Başsavcı Öztoprak ’Avukatlar Günü’nü kutladı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, pozitif hukukun ayrılmaz bir parçası olan savunma hakkı ve ihtiyacı ile bu ihtiyaçtan doğan avukatlık mesleğinin, hak ve özgürlüklerin sağlanmasında katkı sağlayan hukuk devleti ve adil yargılamanın vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade eden Öztoprak, "Bu bağlamda, hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş, meslek etik kurallarına bağlı başta Mersin Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatların ’5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.
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