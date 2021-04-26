Başkan Yılmaz’dan yaşamını yitiren sağlık kahramanlarının ailelerine plaket

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’de salgınla mücadelede yaşamını yitiren sağlık kahramanlarının ailelerine plaket takdim etti.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramında Sağlık Kahramanları Parkını hizmete açarak sağlık ordusuna ithaf eden Başkan Yılmaz, "Bu park, sağlık çalışanlarımızın Covid-19’a karşı gece gündüz demeden canları pahasına verdiği mücadelenin bir simgesidir" dedi.

Başkan Yılmaz, Mersin’de korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının adının yaşatıldığı ve kaidelerinin yer aldığı Korukent Mahallesindeki anıt parkın açılış töreninde bulunamayan sağlık kahramanlarının aileleriyle bir araya geldi.

"Adları yaşayacak"

Sağlık kahramanlarının ailelerine plaket ve çiçek takdim ederek başsağlığı dileyen Yılmaz, "Sağlık çalışanlarımız, sağlığımızı korumak ve salgını kontrol altına alabilmek adına bir yılı aşkın süredir olağanüstü bir mücadele veriyor. Ailelerini, evlatlarını dahi görmeden büyük bir fedakarlık içerisindeler. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz de Toroslar Belediyesi olarak Sağlık Kahramanları Parkını yaparak bu zorlu süreçte verilen mücadeleyi anlatmak, sağlık kahramanlarımızı anmak, gelecek kuşaklarımıza aktarmak istedik. Onların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz" diye konuştu.

Salgının bir an önce son bulmasını temenni eden Başkan Yılmaz, daha sonra ailelerle birlikte sağlık kahramanlarının kaidelerine kırmızı karanfil bıraktı.